گزارش تصویری / آرامگاه چهار تن از پیامبران

قزوین - خبرگزاری مهر : در قسمت غربی باغ چهلستون بقعه ای وجود دارد که آنجا را آرامگاه چهار تن از پیامبران بنی اسرائیل به نام های "سلام"، "سلوم"، "سهولی" و "القیا" می دانند و در میان مردم یه چهار انبیا و چهار پیغمبر شهرت دارد. گفته می شود آنان پیامبرانی هستند که مژده میلاد مسیح را از اورشلیم به سوی شرق می آورده اند.بنای فعلی پیغمبریه از آثار "میرزا مسعود شیخ السلام" است. علاوه بر چهار پیامبر نامبرده شده، مقبره امام زاده صالح بن حسن مجتبی (ع) را نیز در همین مکان می دانند.