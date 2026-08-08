۵ هزار زائر افغانستانی به قصد زیارت عتبات در عراق وارد دوغارون شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی اکبرزاده اظهار کرد: پنج هزار زائر افغانستانی به منظور شرکت در عزاداری‌های پایانی ماه صفر در عراق از طریق گذرگاه دوغارون وارد ایران شدند. این تعداد زائر از شهرهای کابل، قندهار، مزارشریف و ولایت های غور، بادغیس و فراه افغانستان وارد دوغارون شدند.

وی بیان کرد: زائران افغانستانی با ۱۲۵ دستگاه اتوبوس از ناوگان حمل و نقل افغانستانی و ایرانی بعد از توقفی کوتاع در دوغارون و ساماندهی و انجام مراحل قانونی راهی مشهد شدند و بعد از زیارت بارگاه منور رضوی به مقصد عراق عازم مرز چزابه شدند.

اکبرزاده ادامه داد: در راستای خدمات دهی به این زائران، فضایی به مساحت هزار و ۷۰۰ متر مربع با امکانات مورد نیاز برای اسکان موقت زائران در حسینیه‌ شهید سلیمانی به همت نمایندگی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی در مرز دوغارون برپا شده و همه دستگاه‌های خدمات رسان در این مکان مستقر هستند.

رئیس نمایندگی اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی تایباد تصریح کرد: پیش بینی شده در بازه زمانی کمتر از ۶ روز مانده به سالروز رحلت پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام رضا (ع) شمار ورود زائران افغانستانی به دوغارون و ایران کاهش یابد.