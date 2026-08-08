https://mehrnews.com/x3cLG7 ۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۲:۱۳ کد مطلب 6911651 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۲:۱۳ یکصد و شصت و یکمین شب بیعت ساوجیها با رهبر معظم انقلاب ساوه- در این ویدئو یکصد و شصت و یکمین شب بیعت ساوجیها با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید. دریافت 10 MB کد مطلب 6911651 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع شبانه ساوجیها در یکصد و بیست و ششمین شب بیعت با ولایت فقیه تجلی ولایتمداری ساوجیها در صدو بیست و چهارمین اجتماع شبانه تجمع شبانه مردم گالیکش وارد موج ۱۶۱ شد تداوم حضور شبانه مردم در آزادشهر اجتماع مردم مهاجران در بیعت با امام شهید به ایستگاه ۱۲۲ رسید برچسبها ساوه تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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