به گزارش خبرنگار مهر، حسین امامی‌راد شامگاه شنبه در دیدار با مدیران واحدهای تولیدی خراسان رضوی کارآفرینان را افسران خط مقدم جبهه کار و تولید دانست و از حمایت‌های لازم در شرایط سخت سخن گفت.

نماینده مردم شهرستان‌های چناران، طرقبه‌شاندیز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدامات مؤثر در استان، بر اهمیت همبستگی مدیران برای بهبود فضای کسب و کار و رشد اقتصادی تأکید کرد.

وی همچنین از مدیران دستگاه‌های اجرایی خواست تا با تلاش بیشتر، شرایط کار را برای واحدهای تولیدی و سرمایه‌گذاران تسهیل کنند.

امامی‌راد ضمن دیدار با جمعی از مدیران واحدهای تولیدی و صنعتی استان با اشاره به اینکه پیگیر مشکلات و رفع موانع کارآفرینان و تولید کنندگان هستیم گفت: کارآفرینان افسران خط مقدم جبهه کار و تولید هستند و در شرایط سخت جنگ تحمیلی با سربلندی از آزمون های مختلف بیرون آمده و حتما نیازمند حمایت هستند.

نماینده مردم شهرستان‌های چناران، طرقبه‌شاندیز در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که خوشبختانه خراسان رضوی به دلیل پیگیری استاندار، نمایندگان و مدیران، نسبت به کشور مشکلات کمتری دارد تصریح کرد: در استان با برگزاری جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اقدامات مفید،متمایز و اثر گذاری خوبی صورت گرفته است و معتقدیم بالاترین سرمایه این است که در شرایط سخت از کارآفرینی،اشتغال و کار و تولید حمایت کنیم و دست کارفرمایان را بابت ایجاد اشتغال به گرمی می فشاریم.

وی با اشاره به اینکه بازدید از واحدهای تولیدی و صنعتی استان را به صورت مستمر انجام می دهیم گفت:حل و فصل مشکلات و خروج از بحران ها در گرو همبستگی و هماهنگی بیشتر بین مدیران با سایر بخش ها است که ضمن بهبود فضای کسب و کار، رشد و پیشرفت اقتصادی را نیز به همراه خواهد داشت و معتقدیم استفاده از ظرفیت خوب مجمع نمایندگان برای حفظ بنگاه های اقتصادی،پایداری تولید و تثبیت اشتغال و حل و فصل مشکلات بنگاه های اقتصادی ضروری است.

امامی راد افزود: خوشبختانه با همراهی مدیران دستگاه های اجرایی و تعامل و همراهی با بخش خصوصی شرایط خوبی در استان حکمفرماست و تقاضا داریم تمامی دستگاه های اجرایی همچنان با تلاش بیشترشرایط کار را برای واحدهای تولیدی و سرمایه گذاران تسهیل نمایند.