به گزارش خبرنگار مهر، محمد قربانی شامگاه شنبه همزمان با روز خبرنگار و در جمع خبرنگاران شهرستان کاشمر در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای خبرنگار و تبریک روز خبرنگار اظهار کرد: خبرنگاران با پیگیری صادقانه و مسئولانه مشکلات و مطالبات مردم، نقش مهمی در انعکاس مسائل جامعه دارند و این مطالبهگری ممکن است گاهی برای مسئولان خوشایند یا ناخوشایند باشد، اما رسالت خبرنگار، انعکاس واقعیتهاست.
فرماندار کاشمر با بیان اینکه در مدت حدود یک سال و یک ماه حضور خود در شهرستان تلاش کرده ارتباطی مثبت و شفاف با خبرنگاران داشته باشد، افزود: هیچگاه تلاش نکردهام از خبرنگاران فاصله بگیرم یا پشت درهای بسته از پاسخگویی فرار کنم و در خیابان، جلسات، مراسم و برنامههای مختلف هر زمان خبرنگاری سؤالی داشته، تلاش کردهام صادقانه پاسخگو باشم.
وی ادامه داد: در نخستین روزهای حضورم در شهرستان، موضوع پاسخگو نبودن برخی مسئولان به خبرنگاران مطرح شد و همان زمان نیز تأکید کردم که هیچ مسئولی نباید از پاسخگویی به رسانهها خودداری کند، مگر در موارد خاص امنیتی و محرمانه که قانون محدودیتهایی برای ارائه اطلاعات تعیین کرده است.
قربانی با تأکید بر اینکه پاسخگویی مسئولان باید در چارچوب قانون و حدود اختیارات آنان باشد، گفت: هر مسئولی که در حوزهای اختیار و مسئولیت دارد، باید درباره عملکرد خود به مردم و رسانهها پاسخگو باشد.
فرماندار کاشمر با اشاره به عملکرد یکساله فرمانداری کاشمر اظهار کرد: تلاش کردم نگاه یکبعدی به مسائل شهرستان نداشته باشم و موضوعات مختلف از جمله توسعه اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی را در کنار یکدیگر دنبال کنم و وظیفه فرمانداری را به عنوان هماهنگکننده و راهبر شهرستان در این حوزهها به انجام برسانم.
حمایت از سرمایهگذاران؛ از شعار تا عمل
وی با اشاره به رویکرد دولت در زمینه تسهیل سرمایهگذاری بیان کرد: تلاش کردم فراتر از یک مدیر دولتی، نقش پشتیبان و راهنمای سرمایهگذاران شهرستان را ایفا کنم.
قربانی افزود: در موارد متعددی سرمایهگذارانی به شهرستان مراجعه کردند اما مسیر انتخابشده برای سرمایهگذاری آنها اشتباه یا بسیار پیچیده بود. در چنین شرایطی تلاش کردم از ظرفیت و جایگاه فرمانداری برای حل مشکلات آنها در سطح شهرستان، استان و حتی تهران استفاده کنم.
فرماندار کاشمر تصریح کرد: در مواردی موضوعاتی که ممکن بود ماهها برای سرمایهگذار زمان ببرد، با پیگیری مستقیم فرمانداری در کمتر از ۲۴ ساعت، ۴۸ ساعت یا یک هفته به نتیجه رسید و بخش قابل توجهی از این سرمایهگذاریها نیز محقق شد.
وی ادامه داد: نگاه من این بود که اگر یک سرمایهگذاری در شهرستان محقق شود، منافع اقتصادی آن برای مردم و منطقه خواهد بود؛ بنابراین اختصاص دو یا سه روز از وقت فرماندار برای حل مشکل یک سرمایهگذار، یک هزینه نیست بلکه سرمایهگذاری برای توسعه شهرستان است.
قربانی با تقدیر از همکاری نماینده مردم کاشمر، بردسکن ،خلیلآباد و کوهسرخ در مجلس شورای اسلامی گفت: در سفرهایی که به تهران داشتیم، با هماهنگی و همراهی نماینده شهرستان، جلسات متعددی در وزارتخانهها و دستگاههای ملی برگزار شد و توانستیم موضوعات مختلفی را پیگیری و خدمات خوبی برای شهرستان جذب کنیم.
فرماندار کاشمر همچنین به اقدامات انجامشده در حوزه اجتماعی و فرهنگی اشاره کرد و گفت: در یک سال گذشته از تمام روستاهای شهرستان بازدید و نشستهایی با مردم و مسئولان برگزار کردیم و مصوبات خوبی نیز به دست آمد.
وی افزود: در دور بعدی بازدیدها، مصوبات و مطالبات مطرحشده در سفرهای قبلی را نیز پیگیری خواهیم کرد تا مشخص شود چه میزان از این موارد اجرایی شده است.
قربانی با اشاره به مطالبه مطرحشده درباره مسکن خبرنگاران گفت: موضوع مسکن خبرنگاران در هفتههای اخیر مطرح شد و از مجموعه فرمانداری خواستهام مستندات مربوط به مصوبات احتمالی شورای مسکن شهرستان یا استان درباره مسکن خبرنگاران را بررسی و ارائه کنند.
فرماندار کاشمر تأکید کرد: برای من مهم نیست این مصوبه مربوط به دوره مسئولیت من بوده یا دوره قبل؛ اگر مصوبهای وجود داشته باشد، وظیفه ما این است که برای اجرایی شدن آن پیگیری کنیم.
وی افزود: تا جایی که قانون و مقررات اجازه دهد، موضوع مسکن خبرنگاران را پیگیری خواهیم کرد و این نگاه فقط مختص خبرنگاران نیست، بلکه هر شهروندی که مطالبهای قانونی داشته باشد، باید مورد پیگیری قرار گیرد.
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