به گزارش خبرنگار مهر، حسین غریب شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران ضمن تبریک روز خبرنگار و سالروز شهادت شهید محمود صارمی و شهدا با اشاره به نقش اثرگذار رسانهها در انعکاس مطالبات مردم و خدمات مسئولان اظهار کرد: اصحاب رسانه با نگاه دقیق و مسئولانه خود میتوانند ظرفیتها، توانمندیها و اقدامات انجامشده در شهرستان را به جامعه معرفی کرده و زمینه آگاهی بیشتر مردم از روند خدمترسانی را فراهم آوردند.
فرماندار چناران با اشاره به آغاز سومین سال فعالیت دولت چهاردهم اذعان کرد: رئیسجمهور در دو گزارش بخشی از خدمات و اقدامات انجامشده دولت را برای مردم به صورت شفاف تشریح کرد و قرار است در گزارش دیگری نیز مجموعهای از خدمات دولت در حوزههای مختلف را تبیین کند تا مردم بیش از پیش در جریان اقدامات و برنامههای انجامشده قرار گیرند.
وی افزود: در شهرستان نیز تلاش شده است همین رویکرد در انتصابات، همکاری و پشتیبانی از نیروهای نظامی و انتظامی، تعامل با مردم و ارائه خدمات مورد توجه قرار گیرد و خدمترسانی و پاسخگویی به مطالبات مردم در چارچوب قانون، از اولویتهای مدیریت شهرستان باشد.
غریب با تأکید بر نقش رسانهها در شرایط حساس کنونی تصریح کرد: انتقال صحیح توانمندیها، بازتاب ظرفیتهای شهرستان، بیان مطالبات مردم و تقویت انسجام اجتماعی و وحدت ملی از مهمترین رسالتهایی است که اصحاب رسانه میتوانند با هنر و توانمندی رسانهای خود به بهترین شکل دنبال کنند.
فرماندار چناران خاطرنشان کرد: امروز میدان، دیپلماسی، حضور مردم در جامعه و تلاش و همت مسئولان باید در مسیر ایجاد آرامش خاطر، امنیت و آسایش مردم قرار گیرد و رسانهها نیز با روایت درست و امیدآفرین میتوانند در تحقق این هدف نقشآفرینی کنند.
در بخش دوم این نشست نیز خبرنگاران و اصحاب رسانه به بیان مطالبات، دغدغهها و مسائل مورد نظر مردم پرداختند و فرماندار چناران در این نشست به پرسش و مطالبات مطرحشده پاسخ داد.
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