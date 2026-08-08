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۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۲:۳۸

دبیرکل جنبش نجبای عراق:

دیپلماسی با عربستان نتیجه‌بخش نیست؛ پاسخ نظامی ضروری است

دیپلماسی با عربستان نتیجه‌بخش نیست؛ پاسخ نظامی ضروری است

دبیرکل جنبش نجبای عراق اعلام کرد که دیپلماسی با ریاض نتیجه‌ای ندارد و بر ضرورت پاسخ نظامی مناسب تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المسیره، «شیخ اکرم الکعبی» دبیرکل جنبش نجبای عراق اعلام کرد که گزینه دیپلماسی با عربستان نتیجه‌بخش نیست و این کشور در پشت بیشتر توطئه ها قرار دارد که عراق و مردم آن را نشانه گرفته است.

الکعبی همچنین گفت: دستان آل سعود به خون فرزندان عراق آلوده است که نتیجه آن هزاران بسته انفجاری است که عربستان آن را تأمین مالی کرده و آنها را برای کشتار بی گناهان ارسال کرده است.

وی در ادامه با ادبیاتی تند علیه عربستان، این کشور را به رفتار خصمانه علیه مسلمانان و در عین حال همراهی با رژیم صهیونیستی و دشمنان اسلام متهم کرد.

الکعبی همچنین درباره نحوه پاسخ به عربستان اظهار کرد: تنبیه و گوشمالیِ آل‌سعود جز با یک پاسخِ نظامیِ مناسب محقق نخواهد شد؛ پاسخی که وفاداری به خونِ پاکِ شهدای ما -از فرزندان حشد الشعبی- را که به دستِ خائنانهٔ آنها شهید شدند، جامهٔ عمل بپوشاند.

وی در پایان با اشاره به توان موشکی نیروهای مقاومت عراق هشدار داد: موشک تنها با موشک و آتش تنها با آتش پاسخ داده می‌شود.

کد مطلب 6911656

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    نظرات

    • حبیب اله IR ۱۳:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
      1 1
      پاسخ
      چقدرحرفای جالبی الکعبی زده چقدرحقیقت روواضح وروشن گفت

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