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۷ بهمن ۱۳۹۱، ۱۳:۱۱

نظر نژاد:

مردم نگران تامین کالاهای اساسی در رودان نباشند

مردم نگران تامین کالاهای اساسی در رودان نباشند

رودان - خبرگزاری مهر: فرماندار رودان گفت: برنامه ریزی، تعامل و هماهنگی های لازم برای تامین کالاهای اساسی و ضروری مردم انجام شده و نگرانی و دغدغه ای بابت تامین این اقلام مورد نیاز در شهرستان وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نظر نژاد پیش ازظهر شنبه در نشست ستاد تنظیم بازار این شهرستان با بیان اینکه طرح نظارت و بازرسی برعملکرد واحدهای صنفی وتولیدی به طور جد در دستور کار این ستاد قرار دارد، افزود: به منظور پیشگیری از هرگونه کمبود کالا،سوء استفاده و افزایش غیر منطقی قیمت ها طرح بازرسی ،کنترل و تنظیم بازار در شهرستان رودان تشدید می شود.

نظرنژاد همچنین با اشاره به افزایش نرخ برخی از اقلام نظیر گوشت قرمز بیان داشت: با در دستور کار قرار گرفتن تنظیم قیمت کالاهایی که نرخ آنها افزایش غیرمتعارف داشته و با هماهنگی های انجام شده نرخ مصوب گوشت قرمز اعلام شده و لازم است مردم براساس نرخ مصوب، گوشت قرمز مورد نیاز خود را خریداری کنند.

وی همچنین از برنامه ریزی های لازم جهت تامین گوشت مرغ مورد نیاز شهروندان خبر داد و اظهار کرد:مشکلات تمامی مرغداری ها بررسی شده و با هماهنگی، تعاملات انجام شده و اعلام آمادگی مرغداری ها ،دغدغه ای برای تامین مرغ مورد نیاز شهرستان وجود ندارد.

فرماندار و رئیس ستاد تنظیم بازار شهرستان رودان بر لزوم افزایش و توسعه توان ذخیره سازی برخی از کالاها و اقلام پرمصرف نظیر گوشت قرمز،سفید و برخی میوه ها در استان و شهرستان رودان تاکید کرد.

نظرنژاد خاطرنشان کرد: ستاد تنظیم بازار شهرستان رودان در تلاش است، با برنامه ریزی و تامین به موقع اقلام و کالاهای مورد نیاز این امکان را فراهم نماید تا شهروندان با شادی،آرامش و خیالی آسوده به استقبال سال نو بروند.

کد مطلب 1800490

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