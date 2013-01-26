مردم نگران تامین کالاهای اساسی در رودان نباشند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نظر نژاد پیش ازظهر شنبه در نشست ستاد تنظیم بازار این شهرستان با بیان اینکه طرح نظارت و بازرسی برعملکرد واحدهای صنفی وتولیدی به طور جد در دستور کار این ستاد قرار دارد، افزود: به منظور پیشگیری از هرگونه کمبود کالا،سوء استفاده و افزایش غیر منطقی قیمت ها طرح بازرسی ،کنترل و تنظیم بازار در شهرستان رودان تشدید می شود.

نظرنژاد همچنین با اشاره به افزایش نرخ برخی از اقلام نظیر گوشت قرمز بیان داشت: با در دستور کار قرار گرفتن تنظیم قیمت کالاهایی که نرخ آنها افزایش غیرمتعارف داشته و با هماهنگی های انجام شده نرخ مصوب گوشت قرمز اعلام شده و لازم است مردم براساس نرخ مصوب، گوشت قرمز مورد نیاز خود را خریداری کنند.

وی همچنین از برنامه ریزی های لازم جهت تامین گوشت مرغ مورد نیاز شهروندان خبر داد و اظهار کرد:مشکلات تمامی مرغداری ها بررسی شده و با هماهنگی، تعاملات انجام شده و اعلام آمادگی مرغداری ها ،دغدغه ای برای تامین مرغ مورد نیاز شهرستان وجود ندارد.

فرماندار و رئیس ستاد تنظیم بازار شهرستان رودان بر لزوم افزایش و توسعه توان ذخیره سازی برخی از کالاها و اقلام پرمصرف نظیر گوشت قرمز،سفید و برخی میوه ها در استان و شهرستان رودان تاکید کرد.

نظرنژاد خاطرنشان کرد: ستاد تنظیم بازار شهرستان رودان در تلاش است، با برنامه ریزی و تامین به موقع اقلام و کالاهای مورد نیاز این امکان را فراهم نماید تا شهروندان با شادی،آرامش و خیالی آسوده به استقبال سال نو بروند.