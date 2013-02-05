به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، رابرت دنیرو برنده دو جایزه اسکار که جایگاهی خاص در دنیای سینما و بازیگری دارد، دیشب نقش دست‌ها و پاهایش را در برابر تئاتر تاریخی چینی‌ها در هالیوود نقش بست.

دنیروی 69 ساله در این مراسم سخنرانی کوتاهی ایراد و تشکر کرد. او با اشاره به فیلم‌های مختلف گانگستری که در طول 40 سال حرفه بازیگری ایفا کرده است، گفت: جو پسکی (بازیگر) همیشه می گفت تو با پا توی سیمان فرود می‌آیی. فکر نمی کنم منظور او این موضوع بوده باشد!

دنیرو افزود: می گویند آنهایی که در صنعت فیلم هستند سه خانه دارند؛ خانه ای که در آن ساکن هستند، خانه ای که همسر اولشان در آن ساکن است و هالیوود. من عاشق نیویورک هستم، اما به خود می بالم که شهروند هالیوود هستم. برای افتخاری که نصیب من شد و برای این که اجازه داده اید که احساس کنم اینجا در خانه ام هستم متشکرم.

دنیرو که فستیوال فیلم ترایبکا را سال 2002 پایه گذاری کرد تا مانهاتان را از شوک حمله 11 سپتامبر بیرون بیارود، امسال ممکن است سومین اسکار خود را برای بازی در فیلم کمدی "کتاب بارقه امید" به دست بیاورد.

در این مراسم بیلی کریستال که در نقش معالج دنیرو در فیلم "تحلیلش کن" در سال 1999 در کنار او بازی کرده بود، با تجلیل از توانایی دنیرو برای حضور در کمدی‌هایی چون "ملاقات با والدین" و حضور در درام هایی چون "راننده تاکسی" گفت: دنیرو حتی در سیاه ترین اجراهایش، حتی در "گاو خشمگین" می تواند شما را بخنداند همانطور که در "تحلیلش کن"...

وی افزود: من نمی توانم هیچوقت رو در روی کسی از او تعریف کنم، اما باید اینجا بگویم که برای بازی در "تحلیلش کن" از این که در برابر چنین نابغه ای بازی می کردم، هیجان انگیزترین روزهای زندگی ام را تجربه کردم.

در این مراسم دیوید او راسل کارگردان "کتاب بارقه امید" هم به تحسین توانایی دنیرو برای بازی در نقش پدر یک پسر دوقطبی پرداخت و گفت: او با اولین باری که فیلمنامه را خواند در نقش پدر فرو رفت چون او کاملا روحیه چنین افرادی را می شناخت... این مشکلی است که خانواده های زیادی با آن دست به گریبان هستند و با نقشی که باب با تمام وجودش بازی کرده، این روح را به تمام فیلم داده است.

در کنار جایی که نقش دست و پای دنیرو روی پیاده روی هالیوود نقش بسته، جای دست مریلین مونرو، الیزابت تیلور، برد پیت و جورج کلونی هم نقش بسته است.

