خطر بدعت زیر پوست مداحی اهل بیت آسیب جدی است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی حسین زاده در مقدمه دوره آموزشی مداحی در مرکز آموزش های فرهنگی شاهد شیراز با تأکید برعدم نگاه کاسبکارانه به مداحی اهل بیت (ع) آن را آسیب جدی به این عرصه دانست و گفت: برخی در عرصه مداحی برای خود حساب و کتاب قائلند که باید بدانند منویات رهبر معظم انقلاب و دغدغه های مراجع تقلید خط قرمز ما در این عرصه است.

وی با اشاره به ورود ادبیات جدید و برخی سبک های سخیف به عرصه مدح و مداحی بیان کرد: این با فرهنگ اهل بیت (ع) منافات دارد چرا که فرهنگ آن بزرگواران نشأت گرفته از ارزش های وحی و قرآن کریم است.

مسئول مرکز آموزش مداحی مسجد الرسول (ص) شیراز با اشاره به اشعار ضعیف درعرصه ذکر و ذاکری گفت: متأسفانه مشاهده شده دربرخی مواقع اشعار مورد استفاده در مجالس اهل بیت (ع) از استحکام و قوام لازم برخودارنیست و واژه های سخیف در آن آورده می شود.

حسین زاده از عدم اطلاع کافی در عرصه مداحی از ناحیه برخی مداحان جوان در جامعه انتقاد کرد و گفت: مداحان جوان باید دوره های آموزشی لازم را طی کنند زیرا امروزه با دو خط شعر و کمی صدا نمی شود گفت مداح اهل بیت، چرا که جامعه فرهیخته ما انتظارات بالایی از این عرصه دارد.

دبیر کانون مداحان وشاعران مذهبی شیراز از مداحان اهل بیت(ع)خواست از مقتل شناسی غافل نباشند، چرا که آشنایی با مقتل وسیره ائمه هدی عصای دست مداحان است و به عدم ورود ترفند های دشمنان اهل بیت به این عرصه کمک می کند.