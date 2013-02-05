مربیان طرح آموزش حفظ قرآن کریم گواهینامه معتبر دریافت می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین سالاری اظهار داشت: تاکنون بیش از 11 هزار نفر در سیستان و بلوچستان در طرح تربیت حافظان و قاریان قرآن کریم در سه مقطع سنی هفت تا 12 سال، 11 تا 18 سال و 19 سال به بالا در دو گروه خواهران و برادران ثبت نام کرده اند که به صورت حضوری و غیر حضوری از مرداد ماه سالجاری با استفاده از کتابچه و سی دی راهنما مشغول حفظ کردن قرآن کریم هستند.

وی گفت: کسانی که در بقاع متبرکه و مساجد و دارالقرآن ها مجری این طرح شرکت می نمایند از حضور یک مربی در کلاس ها بهره می برند.

وی افزود: این مربیان از یک جزء تا تمام قرآن کریم را حفظ هستند و بواسطه علاقه و تخصصی که در امر آموزش حفظ قرآن به دیگران دارند، با این اداره کل در اجرای طرح همکاری می نمایند و برای اینکه تسلط، تخصص و اعتبارشان در این امر بیشتر شود سازمان اوقاف و امور خیریه کشور اقدام به برگزاری دوره آموزش تخصصی و آزمون و اعطای گواهینامه به مربیان قرآن کریم نموده است.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه سیستان و بلوچستان بیان داشت: در مرحله اول پنج نفر از برادران و 10نفر از خواهران مربی قرآن کریم برای دریافت این گواهینامه به مرکز تخصصی تربیت مربی حفظ و قرائت قرآن کریم در قم از چهارم اسفند ماه اعزام خواهند شد.