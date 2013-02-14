حضور وصف ناشدنی مردم در راهپیمایی 22 بهمن نشانه اوج بصیرت ملت ایران بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام طائب ظهر پنج شنبه در یادواره شهدای والفجر 5 که با حضور دانش‌آموزان در زنجان با تاکید بر اینکه تبعیت از فرامین رهبری همواره کشور را از گزند توطئه ها و برنامه های از پیش طراحی دشمنان مصون نگه داشته است افزود: راهپیمایی 22 بهمن ماه امسال باشکوه تر از همه راهپیمایهای گذشته تاکیدی مجدد بر پشتیبانی از نظام اسلامی بود.



وی ادامه داد: پیروی از ولایت فقیه رمز پیروزی شهدای هشت سال دفاع مقدس است و این دلاورمردان با گام برداشتن در این مسیر از گزند همه توطئه‌های شوم دشمنان بری جسته و در بهشت برین ساکن شدند.



حجت‌الاسلام مهدی طائب، مدرس حوزه و دانشگاه، با بیان این‌که شهدا پیروز میدان نبرد بودند، افزود: کسی که عمر خویش را صرف جهاد در راه خداوند متعال می‌کند به طور قطع به عالم متعالی صعود می‌کند که قابل قیاس با هیچ ارزشی نیست.



رئیس شورای راهبردی قرارگاه عمار افزود: دستاوردهای دنیوی محدودیت زمانی و مکانی داشته و انسان را محصور در کالبدی می‌کند و از رسیدن به اوج معنویت باز می‌دارد اما شهدای هشت سال دفاع مقدس با جان‌فشانی خویش به چیزی دست یافتند که خیر دنیا و آخرت را برای آنان رقم زد.



حجت الاسلام طائب با اشاره به این‌که افق‌های معنوی انسانیت در شهدا تجلی می‌یابد، گفت: بنابر آیات الهی شهدا زنده و جاوید بوده و در پیشگاه باری تعالی متنعم می‌شوند.



حجت‌الاسلام طائب پیروی از ولایت فقیه را رمز پیروزی شهدای هشت سال دفاع مقدس دانست و یادآور شد: این دلاورمردان با گام برداشتن در این مسیر از گزند همه توطئه‌های شوم دشمنان بری جسته و در بهشت برین ساکن شدند.



مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان، با اشاره به این‌که 36 هزار شهید در سطح استان وجود دارد، گفت: این شهدا می‎بایست توسط فرهنگیان به دانش‌آموزان معرفی شوند چرا که بهترین الگوی بشریت هستند.

امیرنظری تعداد مدارس شاهد استان را 21 باب عنوان کرد و افزود: بیش از 6 هزار دانش‌آموز در این مدارس مشغول به تحصیل هستند که همین مهم بهترین روش توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است.



وی با تأکید بر این‌که زنده نگاه داشتن یاد و خاطره شهدا کمتر از شهادت نیست ادامه داد: در این راستا هر ماه یک یادواره شهدا در مدارس استان برگزار می‎شود.



نظری در ادامه با اشاره اعزام کاروان‌های راهیان نور افزود: امسال آمار اعزام دانش‌آموزان استان بالغ بر 10 هزار نفر بوده که قابل مقایسه با سال‌های گذشته نیست.

