برنامه های فرهنگی و هنری اثرگذار مورد حمایت قرار می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسین مرشدی که در جلسه کمیته فرهنگ و پژوهش نمایشگاه جامع ازدواج سخن می گفت ضمن تأکید بر اثرگذار بودن برنامه ها افزود: حوزه فرهنگ هم چون جنگلی است که شاخ و برگ های بسیار دارد که برخی دارای ثمری زودرس و برخی دیگر دیررس می باشد و برگزاری نمایشگاه جامع ازدواج از جمله فعالیت هایی است که تأثیرات زودبازده و اثرگذار دارد.





وی خاطرنشان کرد: اکثر مخاطبان این نمایشگاه یقیناً جوانانی می باشند که در آغاز زندگی مشترک قرار دارند و ضروری است برنامه ها به گونه ای تدارک دیده شود که نیاز آن ها را برآورده سازد.





مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان اذعان داشت: کار در حوزه فرهنگ باید توأم با مطالعه و برنامه ریزی باشد و به همه زوایای یک موضوع به صورت جامع و کامل توجه شود؛ در آن صورت است که هدف و ایده آل مورد نظر به دست می آید.





حجت الاسلام و المسلمین حسین مرشدی اضافه کرد: با توجه به گستردگی مخاطبان فعالیت ها و برنامه های فرهنگی؛ ضروری است در اجرای برنامه ها به ویژه بخش نمایشگاهی از ظرفیت ها و توان مندی های تمام ادارات و سازمان های فرهنگی استفاده شود.





وی یادآور شد: برگزاری مطلوب نمایشگاه جامع ازدواج می تواند بستر مناسبی برای سایر فعالیت های فرهنگی و هنری در جامعه ایجاد کند زیرا بنیان نظام اجتماعی اسلامی بر اساس خانواده ها با معیارهای دینی شکل گرفته است و اگر این پایه اصلی به درستی کار گذاشته شود بسیاری از مشکلات حل می شود.

نمایشگاه جامع ازدواج 9 الی 12 اسفندماه در محل پارک دولت بندرعباس با مشارکت و همکاری دستگاه های فرهنگی استان برگزار می شود.