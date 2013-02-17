سه پیروزی و یک تساوی حاصل دومین روز مسابقات هندبال جوانان منطقه 2 کشور

به گزارش خبرنگار مهر، در دومین روز از نوزدهمین دوره مسابقات هندبال جوانان باشگاه های منطقه دو کشور "انتخابی تیم ملی" که دقایقی پیش به پایان رسید دو تیم به تساوی تن دادند و سه تیم به پیروزی دست یافتند.

در این رقابتها صبا باتری قم و کاسپین قزوین با نتیجه 23 به تساوی رسیدند، میعاد مهدی مشهد با نتیجه 13 بر 8 از سد متین ورامین گذشت، اسید گنبد با نتیجه 10 بر 14 مغلوب هیئت هندبال البرز شد و خیبر اراک با نتیجه 26 بر 15 بر هیئت هندبال زنجان غلبه کرد.

در این دوره از رقابتها، 10 تیم از استان های قم، مرکزی، قزوین، خراسان رضوی، زنجان، البرز، تهران، آذربایجان شرقی، گلستان و سمنان به رقابت می پردازند.

رقابت های باشگاهی هندبال جوانان در قالب دو منطقه و در استان های سمنان و خوزستان برگزار می شود و در پایان تیم های برتر انتخاب و معرفی می شوند.

این رقابتها تا چهارم اسفندماه در مجموعه ورزشی شهید اکبری شاهرود ادامه دارد.