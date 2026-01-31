به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ علیرضا الهامی، فرمانده نیروی پدافند ارتش جمهوری اسلامی ایران و فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیا (ص) کشور، در جشنواره ملی جوان سرباز که در مجتمع الماس برگزار شد، با تأکید بر اهمیت و جایگاه سربازی، به بیان خاطره‌ای از ایثار و مسئولیت‌پذیری یکی از سربازان پرداخت.

وی اظهار کرد: یکی از سربازان در تاریخ ۲۲ خرداد، کارت پایان خدمت خود را با افتخار دریافت کرد و برای خداحافظی نزد دوستانش آمد. دوستانش از او خواستند که آن شب را میهمان آنان باشد و روز بعد محل را ترک کند. این سرباز پذیرفت، اما همان شب دشمن به جمهوری اسلامی ایران حمله کرد. با وجود آنکه فرمانده به وی دستور داد با توجه به پایان خدمت، موضع خود را ترک کند، این سرباز از اجرای دستور خودداری کرد و گفت: «من ۲۰ ماه خدمت کرده‌ام برای چنین روزی.» وی در همان عملیات موفق شد یکی از پهپادهای دشمن را در تهران منهدم کند.

فرمانده نیروی پدافند هوایی کشور با تأکید بر ضرورت قدردانی از دوران سربازی خاطرنشان کرد: از این دست خاطرات که نشان‌دهنده بصیرت، شجاعت، ایثارگری، فهیم بودن، پایبندی به نظام و حرکت در زیر پرچم ولایت سربازان عزیزمان است، کم نیست. این سربازان سرمایه‌های عظیم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هستند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: امیدوارم این عزیزان قدر جایگاه خود را بدانند و پس از پایان دوران سربازی نیز، توان، تجربه و روحیه‌ای را که در این مسیر کسب کرده‌اند، در راه خدمت به ایران اسلامی و تحقق آنچه شایسته این کشور است، به‌کار گیرند.