بودجه ایمنی و مدیریت بحران شهرداری تهران ۳۶ درصد رشد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی بابایی، رئیس کمیته ایمنی شورای شهر تهران با اشاره به اعتبار پیشنهادی شهرداری برای حوزه ایمنی و مدیریت بحران در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، اظهار کرد: پنج درصد از بودجه سال آینده معادل ۱۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به ایمنی و مدیریت بحران اختصاص داده که نسبت به سال ۱۴۰۴ بالغ بر ۳۶ درصد رشد داشته است.

رئیس کمیته ایمنی شورای شهر تهران همچنین تصریح کرد: یک ردیف اعتباری مجزا با رقم هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان نیز برای توسعه تجهیزات آتش‌نشانی پیش‌بینی شده که پس از انجام بررسی‌ها این اعداد نهایی خواهد شد.

بابایی به خسارات وارد شده به خودروهای آتش‌نشانی در اغتشاشات اخیر اشاره کرد و افزود: در بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ تلاش می‌شود خسارات وارد شده نیز مورد توجه قرار بگیرد تا بتوان بخشی از آن را جبران کرد.

گفتنی است سقف لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ شهرداری تهران با رقم ۳۲۰ هزار میلیارد تومان در سیصد و نود و دومین جلسه شورای شهر به تصویب رسید.