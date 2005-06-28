۷ تیر ۱۳۸۴، ۱۱:۵۱

/ من از درخت زمان هفت ميوه چيده ام /

ترانه هاي شاعره ايراني به هفت زبان ترجمه و منتشر مي شود

خبرگزاري مهر - گروه فرهنگ و ادب : مجموعه ترانه هاي ترانه جوانبخت - شاعره ايراني به هفت زبان زنده دنيا ترجمه و منتشر مي شود .

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر،  اين مجموعه ترانه " من از درخت زمان هفت ميوه چيده ام " نام گرفته است كه به زودي توسط نشر آروين در دسترس علاقه مندان قرار خواهد گرفت .

جوانبخت در گفت وگو با خبرنگار فرهنگ و ادب  مهر با بيان اين خبر ، افزود : اين مجموعه شامل ترانه هايي به زبانهاي فارسي ، تركي ، عربي ، انگليسي ، فرانسوي آلماني و روسي است.

شاعره  ايراني مقيم خارج از كشورهمچنين از انتشار سه مجموعه شعر ديگر از آثار خود خبر داد  و گفت :  سه مجموعه " هرم" ما " وقتي كه بدون وقت صيادم " و  " شعر تبعيث ندارد " را نيز به زودي منتشر خواهم كرد.

جوانبخت اين سه مجموعه را شامل اشعاري به سبك پست مدرن متفاوت اعلام كرد كه در طول سالهاي اخير سروده شده است.

