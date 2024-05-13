چرا داروهای وارداتی سوبسید مضاعف می گیرند

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری ششمین نمایشگاه بین المللی فارمکس بعد از ظهر دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ در سالن اجتماعات پژوهشکده گیاهان دارویی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.

در این نشست، فرامرز اختراعی رئیس، به همراه شهریار امیدوار، صابر نامی و سیدمحمدرضا موسوی، سه عضو هیأت مدیره سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته‌بندی دارویی، به سوالات خبرنگاران پیرامون صنعت ماده اولیه دارو، پاسخ دادند.

در ابتدا، اختراعی گفت: چرا مواد موثره دارویی وارداتی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شده‌اند اما تولید کننده داخلی مواد دارویی ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده می‌دهد.

وی با بیان این مطلب که ارز چند نرخی مناسب یک فعالیت اقتصادی و بنگاه‌داری نیست، افزود: افزایش نرخ ارز در صنعت داروسازی کشور، شوک آور است.

اختراعی گفت: ما از عدم شفافیت در قیمت گذاری دارو گلایه مند هستیم و از سازمان غذا و دارو درخواست داریم در این حوزه صریحاً شفاف سازی کند.

در ادامه، شهریار امیدوار با عنوان این مطلب که صنعت مواد موثره دارویی جایگاه ویژه‌ای در زنجیره تولید دارو دارد، افزود: صنعت ماده اولیه دارو جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد کلان کشور دارد.

همچنین، سیدمحمد رضا موسوی، با عنوان این مطلب که ملزم به تولید مواد دارویی هستیم که قابل رقابت با محصولات خارجی باشد، گفت: باید عوامل نارضایتی صنعت داروسازی از شرایط موجود، بررسی شود تا دچار اُفت نشویم.

وی افزود: صدای صنعت داروسازی باید توسط اصحاب رسانه به گوش مسئولان امر برسد.

در ادامه، اختراعی با اشاره به نفوذ شرکت‌های فراملیتی در بخش‌های مختلف و صنعت داروسازی کشور، گفت: اگر آمار ارز واردات دارو را بررسی کنیم، می‌بینیم که در دو سال اخیر ۱.۵ میلیارد دلار ارز بابت واردات دارو اختصاص یافته است.

وی افزود: متأسفانه ۵۰ درصد کل ارزش بازار دارویی کشور سهم ۱۰ درصد داروهای برند وارداتی است.

همچنین، امیدوار با عنوان این مطلب که ما به داروهای وارداتی سوبسید مضاعف می هیم، گفت: فقط ۱۰ درصد مردم قدرت خرید داروهای برند را دارند.

اختراعی نیز افزود: در حوزه تولید مواد موثره دارویی شرایط خوبی داریم، به شرطی که دچار شوک نشود.

وی گفت: چرا برای واردات یک قلم دارو ۴۵ میلیون دلار ارز می‌دهیم در حالی که ۱۰ تولید کننده داخلی دارد.

در ادامه، موسوی با بیان این مطلب که صنعت ماده اولیه در گذشته مهجور مانده بود و مجبور شدیم جدا شویم، افزود: الان صنعت ماده اولیه دارو به جایگاهی رسیده که حاضر است دوباره با ایران فارما ادغام شود، به شرط اینکه تساوی رعایت شود.

وی گفت: یکی از اهداف نمایشگاه فارمکس، شناساندن صنعت ماده اولیه دارویی به بازارهای هدف در خارج از کشور است.

امیدوار نیز افزود: نمایشگاه یک ویترین است و باعث شناخت صنعت می‌شود. خیلی از مدیران در نمایشگاه‌ها از پتانسیل‌های صنعت مطلع می‌شوند.

در ادامه، صابر نامی عضو هیأت مدیره سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی، افزود: متأسفانه جایگاه صنعت مواد موثره دارویی در کشور نادیده گرفته شده است.

وی گفت: برای قیمت گذاری مواد اولیه دارویی به دفعات با سازمان غذا و دارو جلساتی داشته‌ایم که به یک فرمول قابل ارائه و منصفانه با تولید کننده برسیم.