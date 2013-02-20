کشور به نقطه بحران جمعیتی نزدیک می شود/ قانون فقط برای کارمندان نباشد

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی کلیات لایحه اصلاح قوانین تنظیم جمعیت خانواده امروز در صحن علنی مجلس انجام گرفت و موافقان و مخالفان این لایحه نظرات خود رابیان داشتند .

حاجی اصفری نماینده مردم میانه به عنوان اولین مخالف تصویب کلیات این لایحه اظهار داشت: بحث تنظیم خانواده یک موضوع استراتژیک برای کشور است و رهبر معظم انقلاب نیز برای افزایش نرخ رشد جمعیت تاکیداتی داشتند تا در آینده با مشکل کمبود جمعیت و سالخوردگی مواجه نشویم .

وی گفت: اما با این حال به نظر می رسد باید یک طرح پخته شده و کامل تر ارائه شود، تا در سنوات آتی دولت لایحه و یا مجلس طرحی برای رفع نواقص و کامل کردن این موضوع نداشته باشد.

اصغری گفت: ما مخالف رشد جمعیت نیستیم اما با تدبیر و برنامه باید این امر صورت بگیرد.

در ادامه محمد علی پور نماینده مردم ماکو در بیان تذکری خطاب به مرکز پژوهشها گفت: در مورد شاخص های اقتصادی ایران و جهان این مرکز گزارشی را ارائه کرده که در آن متاسفانه آمار رژیم صهیونیستی هم مشاهده می شود در صورتی که ایران هیچ گاه این کشور را به رسمیت نشناخته است.

وی خطاب به لاریجانی گفت: از شما می خواهم در این خصوص به مرکز پژوهش ها تذکر دهید.

اما وی درخصوص موافقت خود با این لایحه اظها داشت: اگر نرخ بیکاری در کشور ما بالاست به این خاطر که نتوانسته ایم از منابع طبیعی و استعدادهای ملی کشورمان به خوبی استفاده کنیم .

علی پور اظهار داشت: ما به سمتی پیش می رویم که در 15 سال آینده یک کشور پیر خواهیم داشت و این طرح کمک می کند تا به صورت قانونمند رشد جمعیت داشته باشیم.

وی گفت: این موضوع حتی در شورای عالی انقلاق فرهنگی نیز با مشوق های بیشتری به تصویب برسد و رهبر معظم انقلاب نیز بعد از مشاهده این مصوبات فرمودند این طرح در مجلس نیز تصویب گردد.

نماینده مردم ماکو در پایان اظهار داشت: اگر ما محدودیت برای افزایش نرخ رشد جمعیت داشته باشیم هیچگونه آینده نگری نکرده ایم.

در ادامه اعلام نظر موافقان و مخالفان کلیات لایحه سید باقر حسینی نماینده مردم زابل به عنوان مخالف اظهار داشت: در حال حاضر ما مشکلات فراوانی داریم. نیروهای جوانی هستند که بیکارند و ما باید ضمن رشد نرخ جمعیت برنامه ای نیز برا ی اشتغال آنها داشته باشیم. .

همچنین افضلی فرد نماینده مردم اردبیل به عنوان یکی دیگر از موافقان گفت: مطابق اصل 110 قانون اساسی سیاست های کل کشور برعهده رهبر معظم انقلاب است و در این موضوع خاص نیز انتظار می رود مجلس در ادامه فرمایشات رهبر معظم انقلاب مصوباتی را داشته باشد.

وی همچنین یکی از فاکتورهای اقتدار و امنیت ملی را میزان افزایش جمعیت کشور دانست.

همچنین میر دامادی به عنوان یکی از مخالفان این لایحه گفت: همه ما نمایندگان مطیع امر رهبر معظم انقلاب هستیم و این یک اصل است در دیدار نمایندگان با مقام معظم رهبر معظم انقلاب نیز ایشان مطالب مهمی را فرمودند که ما قبول می کنیم اما درمورد جمعیت باید گفت این یک بحث مهم در حوزه کشور است و نمی توانیم یک تصمیم مهم بگیریم در حالی که در تامین معیشت مردم مشکل داریم.

افضلی فرد گفت: در سال 88 تعداد شاغلین ما 21 میلیون بود که این آمار در سال 90 به 20 میلیون و500 هزار رسید یعنی درعرض یک سال 500 هزار فرصت شغلی کم داریم .

وی با بیان اینکه حدود 4 میلیون دانشجو در کشور داریم، گفت: باید برای اشتغال این دانشجوها فکری کرد اینکه ما 9 ماه یا 1 سال مرخصی به مادران بدهیم کاری درست نمی شود.

نماینده مردم اردبیل گفت: در این طرح فقط کارمندان دیده شده اند مگر فقط کارمندان در این کشور وجود دارند کسبه و کشاورزان چه باید بکنند. اگر این طرح به صورت غیر کارشناسی تصویب شده باشد و تصویب کردد رهبر معظم انقلاب نیز از ما ناراضی می شود.

امیر آبادی نماینده مردم قم به عنوان آخرین موافق گفت: اگر نرخ رشد جمعیت کشور به زیر 1.7 برسد یعنی به لحاظ جمعیت به نقطه بحران رسیده ایم و ما به این آمار نزدیک شده ایم.

وی گفت: جمعیت جوان بران کشور ما یک فرصت است و جمعیت پیر نیز یک بحران به حساب می آید.

وی در ادامه افزود : چطور بانک جهانی که در هیچ موردی به ما کمک نمی کند تنها در خصوص کنترل رشد جمعیت به ما کمک کرد و این موضوع قابل تامل است.

امیر آبادی خطاب به برخی مخالفان این لایحه گفت: رهبر معظم انقلاب فرمودند با توجه به امکانات موجود جامعه ما می توانیم تا 150 میلیون جمعیت داشته باشیم در حالی که برخی مخالفان این لایحه بحث مشکلات اقتصادی و فقر را مطرح می کنند و بعد از تاکید رهبر معظم انقلاب بر افزایش جمعیت دیگرنباید مخالفتی انجام بگیرد.

در ادامه نماینده دولت نیز به عنوان موافق تصویب کلیات این لایحه گفت: در دهه 60 نرخ باروری برای هر مادر شش فرزند بود اما با سیاستها امروز ما نرخ باروری به 1.6 تقلیل یافته که اگر برای بیرون رفت از این مشکل فکری نکنیم دچار مشکلاتی می شویم که امروز برخی کشورهای غربی به لحاظ کمبود جمعیت با آن مواجهند.

در نهایت کلیات این طرح با 160رای موافق به تصویب رسید و بعد از آن لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به نمایندگان به شوخی گفت: ظاهرا زمینه بچه دار شدن نیز زیاد شده است.