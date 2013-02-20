روسیه بهترین تیم کشتی دنیا بعد از ایران است

اسفندیاری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب تصریح کرد: تیم روسیه از نخستین روز رقابت های جام جهانی نشان داد که تیم سرسخت و پرمهره ای است و با توجه به حضور چندین قهرمان در ترکیب روس ها چهره یک مدعی قهرمانی را به خود گرفته است، اما ما نیز در سوی دیگر با تکیه بر غیرت و توانمندی همیشگی فرنگی کارانمان حریف سرسختی برای روس ها خواهیم بود و از هر نظر آماده رویارویی با ستارگان روس هستیم.

اسفندیاری ادامه داد: اعضای تیم ملی کشتی فرنگی ایران با یکدیگر هم وطن شده اند تا جام چهارم را در ایران نگه دارند و برای رسیدن به این هدف مهم هر چه در توان دارند، رو کنند. ما به هیچ عنوان از نام و عنوان روسیه نمی ترسیم و همانطور که در رقابت های جهانی و المپیک به جایگاه بالایی دست یافتیم این بار نیز با درخشش مجدد فرنگی کاران خود این مساله را تثبیت می کنیم.

اسفندیاری در خاتمه گفت: ما روزهای پرفراز و نشیبی را پشت سر گذاشته ایم و پس از بازگشت در المپیک لندن و کسب قهرمانی در این آوردگاه بزرگ کسی فکر آن را هم نمی کرد که ما بتوانیم این چنین در جام جهانی ظاهر شویم. بسیاری از منتقدان در این دوره از رقابت ها ما را از پیش باخته تلقی می کردند که خوشبختانه ما با رسیدن به فینال خلاف آن را ثابت کردیم.