به گزارش خبرنگار مهر، دور پنجم و مرحله مقدماتی رقابتهای جام جهانی کشتی فرنگی 2013 - تهران صبح امروز چهارشنبه در حالی با برتری تیمهای ایران، قزاقستان، کره جنوبی و ارمنستان به پایان رسید که ردهبندی تیمهای حاضر در گروههای A و B این رقابتها مشخص شد.
بر این اساس، در گروه A، ارمنستان با نتیجه 5 بر 2 بلاروس را شکست داد و به عنوان تیم دوم این گروه، حریف ترکیه در مرحله ردهبندی این مسابقات شد. کرهجنوبی هم با پیروزی 5 بر 2 مقابل بلغارستان در جایگاه سوم قرار گرفت. تیمهای بلاروس و بلغارستان هم چهارم و پنجم شدند.
در گروه B هم ایران با نتیجه 7 بر صفر برابر مجارستان به پیروزی دست یافت و به عنوان تیم نخست به دیدار فینال صعود کرد و ترکیه هم دوم شد. قزاقستان هم با برتری 5 بر 2 مقابل آذربایجان در رده سوم گروه قرار گرفت و آذربایجان و مجارستان به ترتیب ردههای چهارم و پنجم این گروه را به خود اختصاص دادند.
همچنین در مرحله دوم از رقابتهای کشتی فرنگی 2013 تهران که بعد از ظهر امروز آغاز شد، ابتدا تیمهای مجارستان با بلغارستان به مصاف هم رفتند که مجارستان با نتیجه 4 بر 3 از سد بلغارستان گذشت و به عنوان نهمی رسید. در دیگر دیدار این مرحله تیمهای آذربایجان و بلاروس هم رو درروی یکدیگر قرار گرفتند که آذریها با نتیجه 6 بر یک پیروز شدند و در جایگاه هفتم ایستادند. بدین ترتیب تیم بلاروس هم به عنوانی بهتر از هشتم دست نیافت.
قزاقستان هم با برتری قاطعانه 7 بر صفر برابر کرهجنوبی عنوان پنجمی مسابقات را از آن خود کرد و کرهجنوبی هم ششم شد.
دیدارهای ردهبندی و فینال جام جهانی کشتی فرنگی 2013 تهران نیز راس ساعت 16:30 امروز در سالن 12 هزار نفری آزادی آغاز میشود. بدین ترتیب تیمهای ترکیه و ارمنستان در دیدار ردهبندی و ایرن و روسیه در دیدار فینال برابر یکدیگر قرار خواهند گرفت.
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