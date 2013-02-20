به گزارش خبرنگار مهر، باوجود نوسان قیمتها در بخش خرید و فروش مسکن، اما بازار اجاره بها هنوز با تغییرات قیمتی زیادی مواجه نشده که البته زمان نامناسب اجاره یکی از دلایل آن است، زیرا اغلب نقل و انقالات از خردادماه تا شهریورماه انجام می گیرد، بنابراین بیشترین نوسان قیمت در اجاره مربوط به نیمه اول سال است.

در حال حاضر آپارتمان‌هایی که به اجاره گذاشته شده اند تغییرات قیمتی چندانی در چند ماهه گذشته نداشته اند اما مستاجران نسبت به آینده این بازار ابراز نگرانی می کنند، زیرا هرساله در فصل اجاره بها قیمتها با نوسان بیشتری همراه هستند.

در ماه پایانی سال و با نزدیک شدن به عید نوروز، بازار اجاره بها با مراجعه کننده کمتری مواجه می‌شود و اغلب مستاجران سعی می کنند که تا قبل از تعطیلات، مسکن مناسب خود را تهیه کنند، بنابراین عمده قراردادهای اجاره در این فصل منعقد می شود.

همچنین مالکان کمتری در ماه پایانی سال نسبت به اجاره واحد خود تمایل دارند و سعی می کنند که در نیمه اول سال با قیمت‌های گران تری واحد خود را اجاره دهند و یا اینکه قبل از اسفندماه آپارتمان خود را تعیین تکلیف کنند.

یکی از فعالان بازار مسکن در این باره به مهر گفت: همه ساله در اسفندماه با کاهش مراجعان به بنگاه روبرو هستی، مگر اینکه شرایط خاصی برای متقاضی بوجود آمده باشد. در واقع برخی از متقاضیان در این اسفند ماه به بنگاه مراجعه می‌کنند و به سرعت می خواهند تا آپارتمان مناسبی را تهیه کنند.

نرخ اجاره بها در برخی از محله های تهران

براساس گزارش میدانی خبرنگار مهر، یک سوئیت 15 متری، طبقه 4 در منطقه چیذر با 10 میلیون تومان رهن و 150 هزار تومان اجاره داده می شود و آپارتمانی 35 متری و یک خوابه در میدان سپاه با 5 میلیون رهن و 430 هزار تومان، به اجاره می‌رسد.

در محدوده پلیس - خواجه نظام یک سوئیت 25متری در طبقه 4 تنها به یک نفر و با 12 میلیون تومان رهن و ماهیانه 100 هزار تومان اجاره داده می شود همچنین واحدی 40 متری و یک خوابه، نوساز در خیابان گلبرگ با 30 میلیون تومان رهن داده میشود.

در خیابان سبلان شمالی یک واحد 37متری، یکخوابه با 22میلیون تومان به اجاره گذاشته شده است و واحدی 40 متری و یکخوابه با پارکینگ و انباری در جیحون تیموری با 20 میلیون تومان رهن کامل اجاره داده می شود.

در محدوده پونک یک آپارمان 40 متری با عمر 3 ساله با 20 میلیون تومان رهن و 300 هزار تومان فقط به مجرد اجاره داده می شود و برای واحدی 45 متری در ستارخان حبیب الهی 25 میلیون تومان رهن و 200 هزار تومان تعیین شده است.