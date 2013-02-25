بیش از 100 درصد اشتغال تعهد شده در دشتی تحقق یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی هاشمی عصر دوشنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان دشتی اظهار داشت:از ابتدای پرداخت تسهیلات بنگاه‌های زود بازده و اشتغال‌زا تاکنون هزار و 830 طرح مربوط به شهرستان به بانک‌های عامل معرفی شده که از این میان 909 طرح با مبلغ 22 میلیارد و 670 میلیون تومان به مرحله انعقاد قرار داد رسیده است.

فرماندار شهرستان دشتی افزود: همچنین مبلغ 21 میلیارد و 668 میلیون تومان با اشتغال‌زایی هزارو 740 نفر به متقاضیان پرداخت شده است.

هاشمی ادامه داد: از تعداد دو هزار و 412 نفر اشتغال تعهد شده دستگاه‌های اجرایی شهرستان دو هزار و 868 نفر ثبت سامانه شده که تحقق 120 درصدی اشتغال تعهد شده دستگاه‌های اجرایی شهرستان را نشان می دهد

فرماندار دشتی از تلاش دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل در اجرای تصمیمات و دستورالعمل‌های دولت در ایجاد اشتغال قدردانی کرد و بر پیگیری سریع پرداخت تسهیلات طرح‌های مشاغل خانگی و خود اشتغالی تا پایان سال تاکید کرد.

در این جلسه تعداد 16 طرح به مبلغ پنج میلیارد و 450 میلیون ریال در زمینه‌های مختلف کشاورزی و با اشتغال‌زایی 23 نفرپذیرش و به بانک عامل ارسال شد.