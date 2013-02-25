برگزیدگان جشنواره شعر فجر معرفی شدند/ برنده کتاب سال در میان برگزیدگان

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه هفتمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر شامگاه امشب با حضور سیدمحمد حسینی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمع زیادی از شاعران داخلی و خارجی در تالار وحدت آغاز شد.

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، برگزیدگان این جشنواره به شرح زیر هستند:

بخش شعر نو (نیمایی و سپید) مهرداد احمدی از کردستان، الهه تاجیک زاده از تهران و محمدمهدی سیار از تهران به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم را کسب کردند.

در بخش شعر سنتی ساجده جبارپور ماسوله از گیلان و حامد ابراهیم پور از تهران به ترتیب به عنوان نفرات دوم و سوم انتخاب شدند. این بخش برگزیده اول نداشت. همچنین امید مهدی نژاد از تهران شایسته تقدیر شناخته شد.

در بخش سرود و ترانه احمد امیرخلیلی از تهران رتبه دوم را کسب کرد و حامد عسگری از تهران و عالیه مهرابی مریم آبادی از یزد مشترکاً رتبه سوم را کسب کردند. این بخش نیز برگزیده اول نداشت.

در بخش شعر کودک و نوجوان طیبه شامانی از تهران رتبه دوم را کسب کرد و محمد صارمی شهاب از همدان و منیره‌هاشمی از خراسان رضوی مشترکاً رتبه سوم را به خود اختصاص دادند. این بخش هم برگزیده اول نداشت. همچنین مریم اسلامی از تهران شایسته تقدیر شناخته شد.

در بخش نقد و پژوهش احسان شواربی مقدم از تهران و مهرداد نصرتی از کرمان به ترتیب دوم و سوم شدند. این بخش هم رتبه اول نداشت. غلامرضا کافی از فارس شایسته تقدیر شناخته شد.

در بخش پیامبر اعظم (ص) محمدحسن مهدویانی از اصفهان و محمدرضا طهماسبی از تهران به ترتیب اول و دوم شدند. این بخش رتبه سوم نداشت. حسنا محمدزاده از اصفهان شایسته تقدیر شناخته شد.

به این ترتیب جشنواره شعر فجر با معرفی 19 برگزیده به کار خود خاتمه داد.

بر اساس این گزارش استان تهران با 10 منتخب بیشترین آمار برگزیدگان را به خود اختصاص داده است و پس از آن استان اصفهان با دو منتخب در رتبه دوم قرار دارد.

سهم استان‌های کردستان، گیلان، یزد، فارس، کرمان، همدان و خراسان رضوی هم هر کدام یک برگزیده بوده است.

شنیده‌ها از احتمال حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محمدی گلپایگانی رئیس دفتر مقام معظم رهبری و محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور در اختتامیه جشنواره شعر فجر حکایت دارد اما تا زمان مخابره این گزارش برنامه با حضور وزیر ارشاد دنبال می‌شود.