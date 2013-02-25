به گزارش خبرنگار مهر، هفتمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر، دقایقی قبل با معرفی برترین شاعران و پدیدآورنده بهترین کتاب‌های شعر از نگاه مردم به کار خود پایان داد.

براساس این گزارش، در بخش کتاب شعر، داوران این جشنواره پس از بررسی آثار تمام شاعران ایرانی، سرانجام احمدرضا احمدی را به خاطر مجموعه اشعار او به عنوان بهترین شاعر کشور برگزیدند.

اما انتخاب‌های مردم با داوران جشنواره شعر فجر متفاوت بود و آنها از بین 196 شاعر، بیش‌ترین آرای خود را به علی معلم دامغانی، سیدحمیدرضا برقعی، فاضل نظری، علیرضا قزوه، محمدرضا شفیعی کدکنی و محمدعلی بهمنی دادند که در نهایت و با بررسی نهایی نظرات مردمی، قزوه و برقعی حائز بیش‌ترین رأی مردم ایران شدند.

علیرضا قزوه هنگام دریافت این جایزه مردمی، آن را به استاد شفیعی کدکنی تقدیم کرد.

اما در بخش بهترین کتاب‌های شعر از نگاه مردم، آثار فاضل نظری شامل سه‌گانه‌ها (گریه‌های امپراطور، اقلیت و آنها)، همچنین حق‌السکوت و حفره‌ها به عنوان آثار برگزیده انتخاب شد.

در این مراسم، دو کتاب شعرها و چهره‌ها و سالنامه شاعران با حضور محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور رونمایی شد.

اخبار تکمیلی از اختتامیه هفتمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر متعاقباً منتشر می‌شود.