حضور معاون اول رئیس جمهور در مراسم اختتامیه جشنواره شعر فجر

به گزارش خبرنگار مهر، آئین پایانی هفتمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر که در تالار وحدت جریان دارد، میزبان محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری شد.

این مراسم که از ساعت 18 آغاز شده است، با اهدای جوایز خود به 19 برگزیده و با حضور سیدمحمد حسینی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رو به پایان می‌رفت که معاون اول رئیس جمهور خود را به این مراسم رساند.

مراسم اختتامیه هفتمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر شامگاه امشب با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمع زیادی از شاعران داخلی و خارجی در تالار وحدت آغاز شد و به برگزیدگان بخش‌های شعر نو، شعر سنتی، سرود و ترانه، کودک و نوجوان، نقد و پژوهش و پیامبر اعظم (ص) جایزه داد که استان تهران در دریافت جوایز بیشترین سهم را داشت.

گفته می‌شود که آیت‌الله محمدی گلپایگانی، رئیس دفتر رهبر معظم انقلاب نیز در مراسم حضور خواهد یافت.