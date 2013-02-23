به گزارش خبرگزاری مهر، این جشنواره بینالمللی پس از برگزاری هفت جشنواره منطقهای در هفت استان کشور، دوشنبه هفته جاری در تهران به کار خود خاتمه میدهد.
آخرین جشنواره منطقهای شعر فجر شب گذشته جمعه 4 اسفند با حضور شاعرانی از 14 کشور جهان در شهر شعر و ادب و زادگاه حافظ و سعدی، شیراز برگزار شد.
این برنامه به میزبانی استان فارس و در مجموعه فرهنگی - هنری حافظ شیراز برگزار شد و در آن، شاعرانی از استانهای فارس، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، اصفهان و خوزستان و نیز 20 شاعر خارجی از 14 کشور جهان از جمله ترکیه، تاجیکستان، رومانی، لهستان، پاکستان و اندونزی هم حضور داشتند.
در این برنامه علاوه بر برخی شاعران کشورمان، شاعرانی پارسیگوی میهمان مانند کارولینا راکویتسکا از لهستان، مقصودحسین جعفری از پاکستان، طالب کریماف و آذرخش از تاجیکستان، لومینیتسا اسپانو و عبدالبصیر رشحه از رومانی، باستین زولینو از اندونزی و ترگای شفق و پری شفق از ترکیه، شعرخوانی کردند.
همچنین در این جشنواره و در نوبت صبح، نشستهای تخصصی و کارگاههای شعر در شیراز برگزار شد و در آن شاعران ضمن شعرخوانی، به نقد و بررسی و تحلیل آثار یکدیگر پرداختند.
احمد همتی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس در جشنواره منطقهای شعر فجر در شیراز گفت: شعر یک عطیه و یک میراث الهی است که خداوند به بشر بخشیده است و فارس و شیراز نیز میراثدار این هنر الهی است.
وی یکی از اهداف جشنواره شعر فجر را کشف استعداد های شعری دانست و افزود: باید روی استعدادهای جوان و حتی شاعران نوجوان سرمایهگذاری کنیم و جای امیدواری است که شاعران خوبی در عرصه شعر کشور حضور دارند.
مدیرکل ارشاد استان فارس همچنین از تصمیم این ادارهکل برای اجرایی کردن موضوع شورای شعر و برگزاری نشست هماندیشی با اصحاب شعر در استان فارس خبر داد.
خبر دیگر از جشنواره بینالمللی شعر فجر اینکه، مراسم اختتامیه این رویداد بینالمللی روز دوشنبه هفتم اسفند ماه ساعت 18 تا 21 با حضور وزیر ارشاد در تالار وحدت برگزار میشود.
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