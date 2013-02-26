به گزارش خبرنگار مهر، این طرح که قرار بود برای متقاضیان فاقد مسکن اجرا شده و فاصله موجود میان طبقات مختلف در خصوص مسکن را از میان بردارد در عمل گره معضل افزایش قیمت، اجاره بها و... مسکن در آذربایجان غربی را کورتر کرد به‌ طوری که بسیاری از متقاضیان عطای این طرح را به لقایش بخشیدند و با پس گرفتن وجوه پرداختی از ادامه عضویت در تعاونی‌های مسکن مهر انصراف دادند.

برخی از متقاضیان نیز به دلیل بالا بودن قیمت تمام شده مسکن مهر، کندی در روند اجرا، عدم رعایت مقررات ملی ساختمان، سودجویی برخی تعاونی های مسکن مهر در شهرهای آذربایجان غربی بلاتکلیف مانده اند حتی هشدارهای مسئولان مبنی بر برخورد با تعاونی های کم کار نیز تاثیر چندانی بر تسریع در روند اجرای آن نداشته است.

یکی از متقاضیان مسکن مهر در ارومیه با انتقاد از عملکرد ‌این طرح ‌می ‌گوید: در یکی از تعاونی‌های مسکن مهر ثبت‌ نام کردم و سه سال است با وجود واریز پیش پرداخت هیچ پیشرفتی در این طرح مشاهده نمی‌ کنم.

وی می افزاید: سرعت اجراي پروژه مسكن مهر در ارومیه بسيار كند است و اطلاعات و آمار بيان شده از طرف مسئولان با واقعيت‌ ها و آن چيزي كه مي‌بينيم، تفاوت دارد.

این شهروند ارومیه ای با بیان اینکه در حال حاضر این طرح از پیشرفت چندانی برخوردار نیست می افزاید: با وجود این تعاونی برای دریافت مبلغ بیشتر مجددا فراخوان داده و این در حالی است که هریک از افراد نتوانند مبلغ مورد نظر را واریز کنند نسبت به جایگزینی آنها اقدام می شود.

انتقادها از کندی روند اجرای این طرح و مشکلات پیش روی آن تنها از سوی مردم صورت نمی گیرد بلکه بیشتر نمایندگان مردم استان در خانه ملت نیز از روند اجرای طرح گلایه مند بوده و نقطه نظرات تامل برانگیزی دارند.

وزارتخانه ها به تعهدات خود در طرح مسکن مهر عمل کنند

نماینده مردم میاندوآب، تکاب و شاهین دژ در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه خانه دار شدن اقشار کم درآمد و جوانان از مزایای خوب مسکن مهر بود، اظهار داشت: این در حالی است که با توجه به اجرای آنها در محدوده اطراف شهرها موضوع خدمات رسانی با مشکل مواجه شده است.

مهدی عیسی زاده ضمن انتقاد از اینکه وزارتخانه ها بویژه بهداشت و درمان و آموزش و پرورش به تعهدات خود در قبال مسکن مهر عمل نکرده اند، افزود: متاسفانه هنوز مسئولان حتی تعهدات خود را در قبال این طرح قبول ندارند.

وی با بیان اینکه امروز مجتمع های مسکن مهر با مشکل کمبود و نبود فضاهای آموزشی و بهداشتی و خدمات شهرداری مواجه هستند، ادامه داد: عدم اجرای طرح مسکن مهر بازار مسکن را با چالش های اساسی روبرو می کرد.

نماینده مردم میاندوآب، تکاب و شاهین دژ در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این واقعیت که مسکن مهر به همه اهداف ترسیم شده در بخش های مختلف نرسد، وجود دارد، ولی اجرای آن در مهار قیمت های سر به فلک کشیده مسکن غیر قابل انکار است.

عیسی زاده ضمن انتقاد از وضعیت موجود در بازار مسکن و جولان دلالان در آن، ادامه داد: اگر مسکن مهر احداث نمی شد، قیمتها در بازار مسکن غیر قابل تصور و از سطح قدرت خرید مردم خارج می شد.

قیمت تمام شده مسکن مهر در شهرستانها خیلی زیاد است

نماینده مردم ماکو، شوط، پلدشت و چالدران در مجلس شورای اسلامی نیز ضمن انتقاد از بالا بودن نرخ قیمت تمام شده مسکن مهر در شهرستانها، اظهار داشت: این در حالی است که مردم از استفاده مصالح بی کیفیت در برخی بناها گلایه مند هستند.

محمد علیپور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تاثیرات مثبت مسکن مهر در جامعه و بازار مسکن کشور، گفت: متاسفانه با اجرای این طرح در برخی مناطق سلیقه ای برخورد شده است.

وی با اشاره به نبود تخصص کافی در مدیران تعاونی های مسکن مهر در حوزه عمران ساختمان، ادامه داد: قیمت تمام شده مسکن مهر در شهرستانی مانند چالدران به میزان 45 میلیون تومان با قیمت یک منزل شخصی برابر می کند.

علیپور با بیان اینکه در صورت اطلاع مردم از قیمت تمام شده مسکن مهر در شهرستانها تقاضایی برای این طرح ثبت نمی شد، اعلام کرد: ولی نمی توان از کنار خانه دار شدن اقشار کم درآمد در سایه اجرای این طرح نیز گذشت.

تسهیلات مسکن مهر بر اساس شرایط جغرافیایی پرداخت شود

نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به اینکه انتظار داشتیم طرحهای مسکن مهر بر اساس مقررات ملی ساختمان احداث شوند، معتقد است: متاسفانه در برخی طرحها این موضوع اصلا رعایت نشده است.

رسول خضری با ابزار نارضایتی از کیفیت مصالح، فندانسیون و بتن ریزی و ... مسکن مهر، اظهار داشت: در برخی مناطق از جمله سردشت و پیرانشهر برخی پروژه ها استاندارد لازم را ندارند.

وی با بیان اینکه متاسفانه تعدادی افراد بیکار و بعضا سودجو با تشکیل تعاونی های مسکن مهر با وجود نداشتن تخصص کافی مشکلاتی را ایجاد کرده اند، ادامه داد: این تعاونی ها با توجه به نداشتن تخصص و تجربه کافی تحت سلطه دلالان قرار گرفته اند.

خضری اعلام کرد: تسهیلات مسکن مهر در مناطق مختلف کشور با توجه به موقعیت زمین و شرایط جغرافیایی متفاوت باشد، چراکه در مناطق کوهستانی آماده سازی زمین برای اجرای طرح هزینه بر است.

وی از عدم مکان یابی اصولی مسکن مهر در برخی مناطق از جمله پیرانشهر و بالا رفتن هزینه تمام شده و تاخیر در تمام پروژه ها گلایه کرد و گفت: دولت باید کمک های حمایتی خود را افزایش دهد.

خضری در خصوص تاثیر اجرای طرح مسکن مهر در بازار مسکن، با اشاره به آشفتگی های موجود در این بخش، عنوان کرد: متاسفانه در پی مشکلات ارزی در کشور و کاهش ارزش پولی همه چیز از جمله مسکن به شدت گران شده است.

وی با اشاره به تورم جهشی موجود در بازار کالاهای مختلف، یادآور شد: بر اساس آمارها نرخ رشد 1.3 بوده در حالی که انتظار می رفت 1.7 باشد، که در صورت تحقق آن با مشکل جدی در حوزه مسکن مواجه می شدیم.

مسکن مهر کمکی به تثبیت قیمت ها نکرد

نماینده مردم نقده و اشنویه در مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه مسکن مهر نتوانست بازار مسکن را ساماندهی کند، افزود: دلیل این امر نیز اجرای پروژه های مسکن مهر در مناطق اطراف شهرها است.

عبدالکریم حسین زاده با بیان اینکه مسکن مهر یک پروژه شکست خورده بوده و نتوانست مردم را به سوی خود جذب کند، اظهار داشت: مسکن مهر در صورتی که در مکان مناسب و با پیش ‌بین امکانات و خدمات رفاهی احداث می‌شد، می‌توانست تاثیر مثبتی بر بازار مسکن داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه مسکن مهر و سیاستگذاری های کلان دولت در حوزه مسکن کمکی به تثبیت قیمتها نکرد، گفت: قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز کمک چندانی به بخش مسکن نکرد و موجب توقف رشد صعودی قیمتها در بخشهای خرید، فروش و اجاره بها نشد.

تورم در اجاره بها نشانه عدم موفقیت طرح مسکن مهر در بازار

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه مسکن مهر اثر قابل توجهی در کاهش نرخ خرید، فروش و اجاره بها نگذاشت، گفت: این در حالی است که ایجاد تعادل در بازار مسکن از اهداف اجرای طرح مسکن مهر بود.

حجت الاسلام روح الله بیگی با تاکید بر اینکه طرح مسکن مهر در جهت اهداف از پیش تعیین شده حرکت نکرده و امروز شاهد تورم شدید در بخش اجاره بها و رهن واحد مسکونی هستیم، اعلام کرد: متاسفانه در ماه های اخیر قیمت تمام شده واحدهای احداث شده به دلایل مختلف به شدت افزایش یافته است.

نماینده مردم میاندوآب، شاهین دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی با اشاره به سخنان رئیس جمهور مبنی بر پیشی گرفتن تعداد مسکن از تعداد خانوارها در سطح کشور، گفت: در این صورت شاهد تورم غیر قابل کنترل بازار مسکن نبودیم.

حجت الاسلام بیگی ادامه داد: اقدامات دولت در مورد احداث مسکن بویژه مسکن مهر باید آثار خود را در کاهش نرخ خرید و فروش و اجاره بهای مسکن نشان می داد و این در حالی است که در عمل چنین اتفاقی رخ نداده است.

تاثیر منفی افزایش قیمت مصالح بر مسکن مهر

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به افزایش چند درصدی قیمت انواع مصالح ساختمانی طی ماه های گذشته، افزود: این موضوع به همراه سایر مشکلات تاثیر منفی بر قیمت تمام شده واحدهای مسکن مهر داشته است.

علی اکبر آقایی با بیان اینکه افزایش قیمت مسکن مهر، خانوارهای متقاضی را با مشکلات جدی مواجه می کند، گفت: دولت باید ما به التفاوت افزایش قیمت مسکن مهر را به صورت تسهیلات برای جلوگیری از تحت فشار قرار گرفتن مردم پرداخت کند.

نماینده مردم سلماس در مجلس شورای اسلامی خواستار بررسی دقیق قیمت تمام شده واحدهای مسکن مهر توسط وزارت راه و شهرسازی شد و گفت: با پیمانکاران و انبوه سازانی که به صورت یک طرفه اقدام به افزایش قیمت مسکن مهر کنند، برخورد می شود.

وجود بیش از 35 هزار متقاضی مسکن مهر در آذربایجان غربی

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی معتقد است از زمانی که طرح مسکن مهر توسط دولت پایه‌ریزی شده مبحث مسکن به عنوان سبد اقتصادی جامعه مطرح نیست و به همین دلیل زمینه لازم برای تقسیم عدالت میان افراد جامعه فراهم شده است.

خلیل محبت خواه با تاكيد بر اينكه نظارت مستقيم و رعايت كيفيت بر پيشرفت اجرايي پروژه هاي مسكن مهر استان در شاكله برنامه هاي كاري مجموعه راه و شهرسازي استان قرار گرفته است، افزود: مهمترین مشکل موجود در مورد مساکن مهر آذربایجان غربی در خصوص تعاونی‌هایی است که تخصص کافی برای این کار نداشته و در نتیجه توان به اتمام رساندن امور مربوط به این پروژه‌ها را ندارند.

وی در خصوص تعداد کل واحدهای پروژه های مسکن مهر آذربایجان غربی نیز گفت: در این راستا 23 هزار و 962 واحد توسط تعاونی های مسکن مهر، 10 هزار و 505 واحد خودمالکین، 2 هزار 628 واحد بر اساس قراردادهای سه جانبه و یک هزار و 675 واحد در قالب چند خانواری احداث می شوند.

وی میزان تسهیلات مصوب و پرداختی به واحدهای خود مالکین و چند خانواری را به ترتیب بالغ بر یک هزار و 901 میلیارد ریال و یک هزار و 304 میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: میزان تسهیلات مصوب و پرداخت شده به خودمالکین در بافت فرسوده شهری از محل خط اعتباری مهر را به ترتیب 460 میلیارد ریال و 455 میلیارد ریال است.

وی در خصوص وضعیت تعاونی‌های موجود مسکن مهر استان نیز گفت: در حال حاضر 261 تعاونی در این استان مشغول هستند که از این تعداد تنها 40 مورد تعاونی دارای تخلفاتی بودند که با برگزاری جلسه مشترک توضیحات لازم ارائه شده و به این ترتیب بیشتر آن‌ها در اقدامات خود بازنگری کرده‌اند.

محبت خواه از احداث 23 هزار و 962 واحد مسکن مهر در شهرهای بالای 25 هزار نفر جمعیت آذربایجان غربی با تصویب پرداخت بالغ بر 5 هزار و 609 میلیارد ریال خبر داد و گفت: این واحدها در قالب 248 پروژه با متوسط پیشرفت فیزیکی 67.59 درصد و با پرداخت بالغ بر 2 هزار و 791 میلیارد ریال تسهیلات در دست اجرا هستند.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی در خصوص پروژه های احداث مجتمع های مسکونی طرح مسکن مهر استان، گفت: در این راستا 9 هزار و 543 واحد در قالب 81 پروژه با پیشرفت فیزیکی 59.88 درصد با تصویب اعتباری بالغ بر دو هزار و 453 میلیارد ریال و پرداخت یک هزار و 468 میلیارد در ارومیه در دست اجرا است.

وی با بیان اینکه از این تعداد فندانسیون 9 هزار و 543 واحد، اسکلت 8 هزار و 74 واحد، سقف هشت هزار و 29 واحد، سفت کاری پنج هزار و 750 واحد و نازک کاری یک هزار و 759 واحد در ارومیه به اتمام رسیده، اظهار داشت: درصد رشد یک ماهه این طرحها 1.16 برآورد شد.

محبت خواه تعداد کل واحدهای در دست احداث مسکن مهر در شمال آذربایجان غربی را سه هزار و 672 واحد اعلام و عنوان کرد: از این تعداد یک هزار و 860 واحد در خوی، یک هزار و 24 واحد در ماکو و 788 واحد در سلماس احداث می شود.

وی پیشرفت فیزیکی مسکن مهر در خوی را تاکنون 73.59 درصد، در ماکو 82.10 درصد و در سلماس را 43.66 درصد دانست و افزود: طرحهای مسکن مهر در خوی، ماکو و سلماس به ترتیب در قالب 16، 10 و 17 پروژه و تسهیلات بالغ بر 445 میلیارد ریال، 221 میلیارد ریال و 76 میلیارد ریال عملیاتی می شوند.

وی از احداث 10 هزار و 747 واحد مسکن مهر در 9 شهرستان جنوب آذربایجان غربی خبر داد و گفت: از این تعداد 3 هزار و 272 واحد در مهاباد، یک هزار و 548 واحد در میاندوآب، 484 واحد در شاهین دژ، یک هزار و 544 واحد در بوکان و 252 واحد در تکاب اجرایی می شوند.

وی با اشاره به ساخت یک هزار و 399 واحد مسکن مهر در نقده، 240 واحد در اشنویه، 664 واحد در پیرانشهر و یک هزار و 344 واحد در سردشت، یادآور شد: پیشرفت فیزیکی مسکن مهر در مهاباد 72.44 درصد، در میاندوآب 83.41 درصد، در شاهین دژ 60.57 درصد و در بوکان 89.19 درصد گزارش شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی پیشرفت فیزیکی مسکن مهر در تکاب را 61.51 درصد، در نقده 76.46 درصد، در اشنویه 81.06 درصد، در پیرانشهر را 89.99 درصد و در سردشت را 41.06 درصد عنوان کرد و گفت: این واحدها در قالب 124 پروژه در شهرهای جنوب استان در دست اجرا هستند.

محبت خواه در خصوص میزان تسهیلات مصوب و پرداختی به این واحدها، اظهار داشت: از 728 میلیارد ریال اعتبار مصوب مسکن مهر مهاباد تا کنون بالغ بر 527 میلیارد ریال توسط بانکهای عامل پرداخت شده که در میاندوآب نیز از 462 میلیارد ریال تاکنون 285 میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان پرداخت شده است.

وی میزان تسهیلات مصوب و پرداختی به طرح مسکن مهر شاهین دژ را به ترتیب بالغ بر 182 میلیارد و 110 میلیارد دانست و افزود: در بوکان از 246 میلیارد ریال تسهیلات مصوب تاکنون 209 میلیارد ریال و در تکاب از 58 میلیارد ریال تا کنون بالغ بر 26 میلیارد پرداخت شده است.

وی تسهیلات مصوب مسکن مهر نقده را 197 میلیارد و پرداختی را 151 میلیارد ریال برشمرد و گفت: در این راستا تسهیلات مصوب مسکن مهر اشنویه را 64 میلیارد و پرداختی 52 میلیارد ریال، در پیرانشهر 106 میلیارد ریال مصوب و پرداختی 95 میلیارد ریال و در سردشت 265 میلیارد ریال مصوب و پرداختی 109 میلیارد ریال تاکنون گزارش شده است.

پرونده مسكن مهر آذربايجان غربي تا پايان دولت دهم بسته مي شود

معاون عمراني استاندار آذربايجان غربي با اعلام اينكه پرونده طرح مسكن مهر در اين استان در سال 92 بطور كامل بسته خواهد شد، گفت : روند اجراي طرح هاي مسكن مهر استان مطلوب ارزيابي شده است و با عزم جدي مديريت كلان استان تلاش مي شود مسكن مهر در پايان دولت دهم به مردم هديه داده شود.

سيد جواد محمودي با اشاره به اينكه مسكن مهر در شاكله پروژه هاي مهر ماندگار آذربايجان غربي قرار دارد و بايدايثارگرانه به مسكن مهر نگاه كرد، افزود: كار و تلاش در عرصه خانه دار شدن اقشار كم برخوردار جامعه بايد به يك نهضت بزرگ تبديل شود.

معاون امور عمراني استاندار آذربايجان غربي تاكيد كرد: براي بهره برداري هر چه سريع تر از طرح هاي مسكن مهر، مسائل و مشكلات تعاوني ها بايد در اسرع وقت حل شود.

وي گفت: تمامي دستگاه هاي اجرايي، خدماتي و بانك هاي عامل بايد از تمامي امكانات و ظرفيت هاي موجود براي رفع موانع اجرايي و حل مشكلات تعاوني هاي مسكن مهر استفاده مي كنند.

