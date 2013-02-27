ادای احترام مسئولان عالی قضایی به شهدای گلستان/ حضور هفت هیئت عالی قضایی

به گزارش خبرنگار مهر، مسئولان عالی قضایی کشور صبح چهارشنبه در راس هیئتی به ریاست رئیس قوه قضایی کشور به گلستان سفر کردند تا مسائل و مشکلات حوزه قضایی استان را بررسی کنند.

مسئولان عالی قضایی کشور پس از آنکه در فرودگاه بین المللی گرگان از سوی مسئولان استان گلستان از جمله استاندار، نماینده ولی فقیه در استان و مسئولان قضایی مورد استقبال قرار گرفتند با حضور در گلزار شهدای گرگان با یادمانهای دوران دفاع مقدس تجدید میثاق کردند.

احمد فاضلیان رئیس دادگستری گلستان، هدف از این سفر دوروزه را بررسی مسائل حوزه قضایی عنوان کرد و گفت: دیدار با نخبگان، خانواده های معظم شهدا، شرکت در جلسه شورای اداری، نشست ستاد علی قضایی از جمله برنامه های سفر دو روزه رئیس قوه قضاییه به استان است.

وی اظهار داشت: همچنین در این سفر که مسئولان عالی قضایی کشور نیز حضور دارند، با اعزام به شهرستانها مسئل قضایی استان بررسی می شوند.

وی عنوان کرد: هفت هیئت عالی قضایی متشکل از معاونان قوه قضاییه به استان اعزام شده که با حضور در مناطق مختلف مسائل را مورد بررسی قرار می دهند.