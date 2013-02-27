ادای احترام مسئولان عالی قضایی به شهدای گلستان/ حضور هفت هیئت عالی قضایی

به گزارش خبرنگار مهر، مسئولان عالی قضایی کشور صبح چهارشنبه در راس هیئتی به ریاست رئیس قوه قضایی کشور به گلستان سفر کردند تا مسائل و مشکلات حوزه قضایی استان را بررسی کنند.
مسئولان عالی قضایی کشور پس از آنکه در فرودگاه بین المللی گرگان از سوی مسئولان استان گلستان از جمله استاندار، نماینده ولی فقیه در استان و مسئولان قضایی مورد استقبال قرار گرفتند با حضور در گلزار شهدای گرگان با یادمانهای دوران دفاع مقدس تجدید میثاق کردند.
احمد فاضلیان رئیس دادگستری گلستان، هدف از این سفر دوروزه را بررسی مسائل حوزه قضایی عنوان کرد و گفت: دیدار با نخبگان، خانواده های معظم شهدا، شرکت در جلسه شورای اداری، نشست ستاد علی قضایی از جمله برنامه های سفر دو روزه رئیس قوه قضاییه به استان است.
وی اظهار داشت: همچنین در این سفر که مسئولان عالی قضایی کشور نیز حضور دارند، با اعزام به شهرستانها مسئل قضایی استان بررسی می شوند.
وی عنوان کرد: هفت هیئت عالی قضایی متشکل از معاونان قوه قضاییه به استان اعزام شده که با حضور در مناطق مختلف مسائل را مورد بررسی قرار می دهند.
به گزارش مهر، مسئولان قضایی کشور شامگاه امروز نیز با حضور در پنج مسجد گرگان با مردم منطقه دیدار و از نزدیک به حل مسائل و مشکلات قضایی می پردازند.
حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای دادستان کل کشور، حجت الاسلام صدیقی دادستان ویژه قضات، احمد تویسرکانی معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، احمد شجاعی رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور، حجت الاسلام حمید شهریاری معاون قوه قضائیه و رئیس مرکز انفورماتیک قوه قضائیه، آیت الله محسنی گرکانی رئیس دیوانعالی کشور، حجت الاسلام بهرامی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و سید مرتضی بختیاری وزیردادگستری و حجت الاسلام محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری، غلامحسین اسماعیلی رئیس سازمان زندانها و حجت الاسلام علی رازینی معاون حقوقی قوه قضائیه در این سفر دو روزه رئیس قوه قضائیه را همراهی می کنند.
طبق برنامه، حجت الاسلام والمسلمین صدیقی رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات در مسجد گلشن واقع در خیابان شهید رجایی ، حجت الاسلام والمسلمین واعظی مشاور رئیس قوه قضاییه در مسجد جامع گرگان واقع در کوی بازار نعلبندان با مردم دیدار می کند، همچنین حجت الاسلام والمسلمین صدرحسینی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در مسجد امام رضا واقع در خیابان امام رضای گرگان ، حجت الاسلام والمسلمین صادقی معاون فرهنگی قوه قضاییه در مسجد آذربایجانی های میدان مازندران و حجت الاسلام والمسلمین احمدی میانجی رئیس مرکز امور شورای حل اختلاف در مسجد جواد الائمه واقع در کوی انقلاب با حضور در جمع مردم به مشکلات آنان رسیدگی می کنند.
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