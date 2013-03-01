احمد پورنگ نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه پروژه کابل دریایی ایران اروپا - EPEG – از سال گذشته بخش عملیاتی اش آغاز شده است، گفت: این پروژه عمان و فرانکفورت را از طريق ايران، آذربايجان، روسيه، اوکراين و لهستان به صورت دریایی به يکديگر متصل خواهد کرد و قرار است بالغ بر 3.2 ترابیت بر ثانیه ظرفیت پهنای باند از طریق این مسیر جابجا شود.

وی این پروژه را یکی از بزرگترین پروژه های ترانزیت ارتباطی از طریق آبهای آزاد عنوان کرد که براساس آن ایران می تواند درآمدزایی بسیاری داشته باشد.

عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت با بیان اینکه فاز نخست این پروژه ظرفیت دارد 100 گیگابیت بر ثانیه اینترنت را ترانزیت کند، خاطرنشان کرد: آنچه در حوزه ترانزیت کابل های ارتباطی بین الملل از اهمیت بسیاری برخوردار است، میزان ارزآوری پروژه هایی است که ایران به نوعی در آنها موقعیت استراتژیک دارد؛ براین اساس بیشتر پروژه های کابل های دریایی که با هدف ترانزیت ارتباطی تعریف می شود برای کشور چه در کوتاه مدت و چه در بلند مدت با حاشیه سود بسیاری همراه است.

پورنگ نیا تصریح کرد: در پروژه کابل دریایی EPEG بابت هر لینک STM64 بالغ بر دومیلیون دلار درآمد ارزی برای کشور پیش بینی می کنیم و از آنجا که 320 لینک STM64 طی کل بهره برداری از این پروژه در برنامه واگذاری داریم رقمی معادل 640 میلیون دلار درآمد ارزی از این پروژه برای کشور کسب خواهیم کرد.