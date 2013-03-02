اولین کارگاه استانی زایمان فیزیولوژیک در مرکز پزشکی بعثت سنندج آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، از ظهر امروز اولین کارگاه استانی زایمان فیزیولوژیک در مرکز آموزشی درمانی پزشکی بعثت سنندج آغاز شد و قرار است که در این کارگاه دو روزه مسائل مختلف پزشکی در خصوص زایمان مطرح و مورد بحث و بررسی اعضا قرار گیرد.

ریس بیمارستان بعثت سنندج در این باره اظهار داشت: در این دوره آموزشی که با هدف اصلاح گردش کار به منظور بهبود کیفیت ارائه خدمات مامایی قابل ارائه در بیمارستان ها و ارائه الگوی جدید مراقبت مادران به منظور تامین، حفظ و ارتقای سلامت مادران در حال برگزاری است، بیش از 50 نفر از ماماهای شاغل در بلوک های زایمان زایشگاه های سطح استان، کارشناسان و کارشناسان ارشد مامایی و همچنین اعضاء هيئت علمی دانشگاه، رزیدنت زنان، پزشکان عمومی و متخصصین زنان و زایمان حضور دارند.

بابک قطبی بیان کرد: آشنایی با مفهوم بیمارستان های دوستدار مادر و زایمان فیزیولوژیک، فیزیولوژی درک درد زایمان، نوروآندوکرینولوژی یا تغییرات عصبی در بارداری و زایمان، تغییرات سیستم عصبی و عضلانی و اصلاح وضعیت در بارداری، کنترل مادر در لیبر و زایمان بدون مداخلات طبی، تکنیک های تنفس و تن آرامی، روشهای کاهش درد زایمان و تمرینات عصبی عضلانی در بارداری از مهمترین مطالب مورد بحث و بررسی در این دوره آموزشی است.

وی گفقت: وضعیت های مختلف حین لیبر و زایمان، اختلاف لیبر و زایمان، هیپنوتیزم و اثر آن در کاهش درد زایمان، هیپنوتراپی و یوگا درمانی در بارداری و زایمان، طب سوزنی، طب فشاری، تمرینات عملی و توانبخشی بعد از زایمان از دیگر مطالب مورد بحث و بررسی در این دوره آموزشی است.

مسئول امور مامایی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی کردستان نیز در بخش دیگری از مراسم آغاز به کار این کارگاه آموزشی سه روزه در سنندج بیان کرد: بیمارستان بعثت سنندج تنها بیمارستانی است که به عنوان بیمارستان دوستدار مادر در استان انتخاب شده است.

ماه منیر حجازرو افزود: انتظار می رود است تا پایان برنامه توسعه، تمامی بیمارستان های سطح استان کاندید دریافت لوح بیمارستان دوستدار مادر شوند.

وی گفت: بیمارستان دوستدار مادر مکانی است که هر مادر در هر زمانی از بارداری و زایمان و پس از آن با هر وضعیت سلامتی که مراجعه کند خدمات اثر بخش دریافت کند تا سلامت جنین و نوزاد تامین شود و خاطره خوشایندی از بارداری و زایمان برای وی باقی بماند.

کارگاه آموزشی زایمان فیزیولوژیک از امروز تا پانزدهم اسفند ماه سال جاری در مرکز پزشکی بعثت سنندج در جریان است.