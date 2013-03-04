آنالیز قیمت خودروها به شورای رقابت رفت/ جزئیات نحوه کاهش قیمت رسمی خودرو

احمد نعمت‌بخش دبیر انجمن خودروسازان امروز دوشنبه در گفتگو با مهر با اشاره به پایان مهلت خودروسازان برای ارایه اطلاعات قیمتی خود به شورای رقابت در روز سه شنبه، گفت: مطابق نامه دریافتی از شورای رقابت، به تمامی خودروسازان اعم از خصوصی و عمومی اعلام شده است که اطلاعات مورد نیاز این شورا را ارایه دهند.

برهمین اساس، معاونان سایپا و ایران خودرو امروز از ارسال آنالیز قیمت انواع محصولات خود به شورای رقابت خبر دادند. براساس اطلاعات خبرنگار مهر، کاهش قیمت رسمی محصولات ایران خودرو بین 7 تا 10 درصد و قیمت محصولات سایپا بسیار محدود خواهد بود.



در همین حال، کیومرث فروتنی مدیرکل صنایع ماشین سازی و نیروی محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت در میزگرد تخصصی خودرو و آسیب‌شناسی قیمتها اعلام کرد: مدیرعامل ایران خودرو در جلسه دیروز کارگروه حمایت از تولید که با حضور رئیس جمهور برگزار شد، گفت که قیمت محصولات این گروه خودروسازی بین یک تا سه میلیون تومان کاهش خواهد یافت.

وی افزود: گروه خودروسازی سایپا هم قول داده است که قیمت محصولات خود را کاهش دهد.

البته خودروسازان خصوصی نیز در پی نهایی کردن جدول آنالیز قیمتی خود برای ارائه به شورای رقابت هستند.

پیش از این، جمشید پژویان رئیس شورای رقابت درباره اینکه قیمت جدید خودروها تا چه زمانی اعلام خواهد شد، گفته بود: اگر اطلاعات مورد درخواست به دست ما نرسد، شورا مطابق قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی وظیفه دارد با موارد تخطی برخورد و مجازات‌هایی را هم اعمال کند.

رئیس شورای ملی رقابت افزوده بود: در جلساتی با خودروسازان و مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت تأکید کردیم اطلاعات و درخواست‌های خودروسازان در اختیار ما قرار گیرد و بحث و بررسی را درباره دستورالعمل تعیین قیمت خودرو آغاز و به زودی نهایی کنیم.

وی افزود: این هفته هم با غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت و محمدصادق مفتح قائم مقام وزیر دیداری داشتیم و توافق شد وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه ارائه اطلاعات و همچنین معرفی کارشناسان دارای تجربه خود به مرکز ملی رقابت همکاری کند تا به همراه کارگروه تعیین دستورالعمل قیمت خودرو هر چه سریعتر این دستور تهیه و تصویب شود.

پژویان تصریح کرده بود: به محض اینکه اطلاعات مورد انتظار و درخواست خودروسازان برسد، اقدامات خود را آغاز می کنیم. رئیس شورا و مرکز ملی رقابت گفته بود: روش و سیاست این نهاد مانند کمیته های معمولی نیست که با رأی گیری تصمیم گیری می کنند بلکه بر مبنای نظریه های اقتصادی و علمی و قابل اطمینان از لحاظ کارایی تلاش خواهیم کرد دستورالعملی تهیه شود که به کارایی فعالیت خودروسازان ، افزایش تولید، افزایش بهره وری کمک می کند و نتیجه همه این تلاش ها کاهش قیمت خواهد بود ، خودروسازان هم از بازار خارج نمی شوند و همزمان به مصرف کنندگان نیز اجحاف نمی شود.

وی اظهارداشته بود: تعیین قیمت مطلوب و بهینه در چنین فضای انحصاری مد نظر ماست و تمایل داریم هر چه سریع تر به نتیجه برسیم. امیدواریم اطلاعات مورد انتظار دریافت شود و کارگروه تعیین دستورالعمل قیمت به پیشرفت ‌ای لازم برسد تا در جلسه یکشنبه هفته آینده به چارچوب کلی برسیم و به سرعت تصمیم‌گیری و دستورالعمل نهایی و مصوب به خودروسازان ابلاغ شود. تلاش خواهیم کرد این دستورالعمل تا پایان سال نهایی و ابلاغ شود.

همچنین خبرگزاری مهر، پیش از این جداول کامل آنالیز قیمتی انواع خودروهای پرتیراژ کشور را به شرح ذیل منتشر کرده بود: