آنالیز قیمت خودروها به شورای رقابت رفت/ جزئیات نحوه کاهش قیمت رسمی خودرو

احمد نعمتبخش دبیر انجمن خودروسازان امروز دوشنبه در گفتگو با مهر با اشاره به پایان مهلت خودروسازان برای ارایه اطلاعات قیمتی خود به شورای رقابت در روز سه شنبه، گفت: مطابق نامه دریافتی از شورای رقابت، به تمامی خودروسازان اعم از خصوصی و عمومی اعلام شده است که اطلاعات مورد نیاز این شورا را ارایه دهند.
برهمین اساس، معاونان سایپا و ایران خودرو امروز از ارسال آنالیز قیمت انواع محصولات خود به شورای رقابت خبر دادند. براساس اطلاعات خبرنگار مهر، کاهش قیمت رسمی محصولات ایران خودرو بین 7 تا 10 درصد و قیمت محصولات سایپا بسیار محدود خواهد بود.
در همین حال، کیومرث فروتنی مدیرکل صنایع ماشین سازی و نیروی محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت در میزگرد تخصصی خودرو و آسیبشناسی قیمتها اعلام کرد: مدیرعامل ایران خودرو در جلسه دیروز کارگروه حمایت از تولید که با حضور رئیس جمهور برگزار شد، گفت که قیمت محصولات این گروه خودروسازی بین یک تا سه میلیون تومان کاهش خواهد یافت.
وی افزود: گروه خودروسازی سایپا هم قول داده است که قیمت محصولات خود را کاهش دهد.
البته خودروسازان خصوصی نیز در پی نهایی کردن جدول آنالیز قیمتی خود برای ارائه به شورای رقابت هستند.
پیش از این، جمشید پژویان رئیس شورای رقابت درباره اینکه قیمت جدید خودروها تا چه زمانی اعلام خواهد شد، گفته بود: اگر اطلاعات مورد درخواست به دست ما نرسد، شورا مطابق قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی وظیفه دارد با موارد تخطی برخورد و مجازاتهایی را هم اعمال کند.
رئیس شورای ملی رقابت افزوده بود: در جلساتی با خودروسازان و مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت تأکید کردیم اطلاعات و درخواستهای خودروسازان در اختیار ما قرار گیرد و بحث و بررسی را درباره دستورالعمل تعیین قیمت خودرو آغاز و به زودی نهایی کنیم.
وی افزود: این هفته هم با غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت و محمدصادق مفتح قائم مقام وزیر دیداری داشتیم و توافق شد وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه ارائه اطلاعات و همچنین معرفی کارشناسان دارای تجربه خود به مرکز ملی رقابت همکاری کند تا به همراه کارگروه تعیین دستورالعمل قیمت خودرو هر چه سریعتر این دستور تهیه و تصویب شود.
پژویان تصریح کرده بود: به محض اینکه اطلاعات مورد انتظار و درخواست خودروسازان برسد، اقدامات خود را آغاز می کنیم. رئیس شورا و مرکز ملی رقابت گفته بود: روش و سیاست این نهاد مانند کمیته های معمولی نیست که با رأی گیری تصمیم گیری می کنند بلکه بر مبنای نظریه های اقتصادی و علمی و قابل اطمینان از لحاظ کارایی تلاش خواهیم کرد دستورالعملی تهیه شود که به کارایی فعالیت خودروسازان ، افزایش تولید، افزایش بهره وری کمک می کند و نتیجه همه این تلاش ها کاهش قیمت خواهد بود ، خودروسازان هم از بازار خارج نمی شوند و همزمان به مصرف کنندگان نیز اجحاف نمی شود.
وی اظهارداشته بود: تعیین قیمت مطلوب و بهینه در چنین فضای انحصاری مد نظر ماست و تمایل داریم هر چه سریع تر به نتیجه برسیم. امیدواریم اطلاعات مورد انتظار دریافت شود و کارگروه تعیین دستورالعمل قیمت به پیشرفت ای لازم برسد تا در جلسه یکشنبه هفته آینده به چارچوب کلی برسیم و به سرعت تصمیمگیری و دستورالعمل نهایی و مصوب به خودروسازان ابلاغ شود. تلاش خواهیم کرد این دستورالعمل تا پایان سال نهایی و ابلاغ شود.
همچنین خبرگزاری مهر، پیش از این جداول کامل آنالیز قیمتی انواع خودروهای پرتیراژ کشور را به شرح ذیل منتشر کرده بود:
جدول مقایسه قیمت تمام شده و فروش خودروهاي تولیدي شرکت ایران خودرو
نوع خودرو: پژو 405 SLXبا ترمز ضدقفل و کیسه هوا
(واحد پول: میلیون ریال)
|
ردیف
|
شرح
|
سال 1390
|
سال 1391
|
ارز مبادلهای
|
ارز آزاد
|
|
|
1
|
ورق فولاد
|
5.6
|
11.2
|
13.7
|
2
|
آلومینیوم
|
2.1
|
4.3
|
4.7
|
3
|
مواد پلیمري
|
3.5
|
4.8
|
5.1
|
4
|
مس
|
0.798
|
1.8
|
1.7
|
5
|
سایر مواد
|
30.5
|
35.2
|
47.0
|
جمع مواد اولیه ریالی
|
42.5
|
57.2
|
72.1
|
6
|
ارز مورد نیاز(یورو)
معادل ریالی ارز مصرفی
|
3.355
52.0
|
3.355
109.2
|
3.355
167.8
|
جمع مواد اولیه داخلی و خارجی
|
94.5
|
166.4
|
239.9
|
7
|
هزینههاي تولید، توزیع و تامین مالی و
...
|
36.2
|
52.6
|
52.6
|
8
|
سود شرکت
|
-
|
10.9
|
14.6
|
بهاي خودرو در کارخانه
|
133.1
|
229.9
|
307.1
|
9
|
مالیات، عوارضو شمارهگذاري، پست و بیمه
|
15.5
|
19.4
|
24.6
|
بهاي مصرفکننده
|
148.6
|
249.3
|
331.7
|
قیمت تجاري خودروساز(مبناي فروش)
|
260.0
جدول مقایسه قیمت تمام شده و فروش خودروهاي تولیدي شرکت ایران خودرو
نوع خودرو: سمند ال ایکس EF7 بنزینی با کیسه هوا
(واحد پول: میلیون ریال)
|
ردیف
|
شرح
|
سال 1390
|
سال 1391
|
ارز مبادلهای
|
ارز آزاد
|
|
|
1
|
ورق فولاد
|
5.6
|
11.3
|
13.8
|
2
|
آلومینیوم
|
3.5
|
7.4
|
8.0
|
3
|
مواد پلیمري
|
3.7
|
5.1
|
5.4
|
4
|
مس
|
1.2
|
2.7
|
2.7
|
5
|
سایر مواد
|
47.9
|
52.5
|
64.6
|
-
|
بهای تمام شده مواد اولیه
|
62.0
|
79.0
|
95.0
|
6
|
ارز مورد نیاز(یورو)
|
2.952
|
2.952
|
2.952
|
معادل ریالی هزینه های ارزی
|
45.8
|
96.1
|
147.6
|
بهای تمام شده مواد اولیه ریالی و ارزی
|
107.7
|
175.1
|
242.1
|
7
|
هزینه های تولید توزیع و فروش، تامین مالی
|
36.2
|
72.5
|
76.3
|
8
|
سود شرکت
|
-
|
12
|
15.4
|
بهاي خودرو در کارخانه
|
143.9
|
259.6
|
333.8
|
9
|
مالیات، عوارض و شمارهگذاري، پست و بیمه
|
16.3
|
26.6
|
31.2
|
بهاي مصرفکننده
|
160.2
|
286.2
|
365.0
|
قیمت تجاري خودروساز(مبناي فروش)
|
265.0(که مبنای فروش فعلی شرکت ایران خودرو است)
جدول مقایسه قیمت تمام شده و فروش خودروهاي تولیدي شرکت ایران خودرو
نوع خودرو: رانا
(واحد پول: میلیون ریال)
|
ردیف
|
شرح
|
سال 1390
|
سال 1391
|
ارز مبادلهای
|
ارز آزاد
|
|
|
1
|
ورق فولاد
|
5.6
|
11.1
|
13.6
|
2
|
آلومینیوم
|
1.6
|
3.3
|
3.5
|
3
|
مواد پلیمري
|
3.3
|
4.5
|
4.8
|
4
|
مس
|
0.56
|
1.2
|
1.3
|
5
|
سایر مواد
|
62.9
|
67.0
|
78.0
|
جمع
|
73.8
|
87.1
|
101.0
|
6
|
ارز مورد نیاز (یورو)
معادل ریالی ارز مصرفی
|
2.543
39.4
|
2.543
82.8
|
2.543
127.1
|
جمع مواد اولیه خارجی و داخلی
|
113.2
|
169.8
|
228.2
|
7
|
هزینه هاي تولید و توزیع و تامین مالی
|
43.3
|
77.0
|
80.0
|
8
|
سود شرکت
|
-
|
12.0
|
15.0
|
بهاي خودرو در کارخانه
|
فاقد قیمت
|
258.7
|
323.2
|
9
|
مالیات، عوارض شمارهگذاري
|
-
|
26.6
|
30.5
|
بهاي مصرفکننده
|
-
|
285.2
|
352.7
|
قیمت تجاريخودروساز(مبنايفروش)
|
325.0
جدول مقایسهای دو محصول سایپا
به گزارش مهر، اوایل ماه بهمن بود که به دستور رئیسجمهور قرار بر این شد که شیوه قیمتگذاری خودرو تغییر کرده و مبنای این قیمتگذاری، ارز مبادلاتی باشد، بر همین اساس مقرر شد مطابق با مصوبه دولت که از سوی معاون اول رئیسجمهور ابلاغ شد، خودروسازان قیمت انواع خودروهای تولید خود را که نرخی مابین قیمت محاسباتی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به عنوان حاکمیت و نرخ حاشیه بازار است، اعلام عمومی کنند و در مقابل، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان بعد از برررسی و تائید، اجازه تغییرات قیمتی را به آنها بدهد.
در عین حال، رئیسجمهور در مصاحبه مطبوعاتی یکشنبه شب هفته جاری، با ابراز گلایه از قیمتهای فعلی خودرو در بازار، خودروسازان را مکلف کرد تا قیمت خود را کاهش دهند و رضایت عمومی مردم را جلب نمایند، پیرو همین دستور، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان را مکلف کرد تا قیمتهای خودرو را در تعامل با خودروسازان بررسی کرده و نتیجه آن به گونهای باشد که نرخها در بازار کاهش یابد.
پیرو این دستور رئیسجمهور و تاکید وزیر صنعت، معدن و تجارت دو خودروسازی ایرانخودرو و سایپا نیز کمیتهای را برای تجدیدنظر در قیمتهای قبلی خود و کاهش قیمت محصولات تولیدی، تشکیل داده و اعلام کردند که قیمتها را کاهش خواهند داد.
این در شرایطی است که امروز نیز یک مسئول در صنعت خودروسازی در گفتگو با خبرنگار مهر، خبر از کاهش 5 تا 7 درصدی قیمت خودرو داده و اعلام کرد که قیمت انواع خودروهای پرمصرف و مورد اقبال اقشار کمدرآمد و ضعیف جامعه 6 تا 7 درصد و قیمت سایر خودروها 4 تا 5 درصد کاهش را تجربه خواهد کرد. در عین حال برخی خبرگزاریها به نقل از مسئولان شرکتهای خودروساز، خبر از کاهش 20 درصدی قیمت خودرو در بازار داده بودند.
|نوع خودرو
|قیمت جدید
|پژو 405 بنزینی اس.ال.ایکس
|26 میلیون تومان
|پژو 405 بنزینی جی.ال.ایکس
|23 میلیون تومان
|پژو 405 دوگانه سوز جی.ال.ایکس
|25 میلیون تومان
|پژو 206 تیپ 2
|32 میلیون تومان
|پژو 206 تیپ 6
|42میلیون و 500 هزار تومان
|پژو 206 تیپ 5
|35 میلیون و 500 هزار تومان
|پژو 206 صندوقدار وی.8
|36 میلیون تومان
|پژو 206 صندوقدار وی.9
|43 میلیون تومان
|پژو 206 صندوقدار وی.2
|37 میلیون و 500 هزار تومان
|تندر 90 یورو 4 ای.1
|32 میلیون و 500 هزار تومان
|تندر90 یورو 4 ای.2
|36 میلیون تومان
|پژو پارس معمولی دوگانه سوز
|31 میلیون و 700 هزار تومان
|پژو پارس ای.ال.ایکس
|37 میلیون تومان
|پژو پارس سال
|30 میلیون تومان
|پژو پارس ای.ال.ایکس
|37 میلیون و 700 هزار تومان
|پژو پارس ال.ایکس سال
|33 میلیون و 500 هزار تومان
|پژو پارس اتوماتیک
|40 میلیون و 300 هزار تومان
|پژو 207 آی
|42 میلیون و 500 هزار تومان
|پژو 207 آی اتوماتیک
|49 میلیون و 500 هزار تومان
|رانا یورو 4
|32 میلیون و 500 هزار تومان
|وانت بار دو بنزینی
|10 میلیون و 300 هزار تومان
|وانت بار دو دوگانه سوز
|10 میلیون و 550 هزار تومان
|وانت بار دو دوگانه سوز
|11 میلیون و 300 هزار تومان
|سورن ای.ال.ایکس
|30 میلیون تومان
|سورن ای.ال. ایکس ای.اف.7
|31 میلیون و 500 هزار تومان
|سمند اس. ای
|21 میلیون و 800 هزار تومان
|سمند ال.ایکس ای.اف.7 پایه گازسوز
|27 میلیون و 500 هزار تومان
|سمند ال ایکس بنزینی
|26 میلیون و 500 هزار تومان
|سمند ال.ایکس ایکس.یو.7
|25 میلیون و 500 هزار تومان
|نوع خودرو
|قیمت
|پراید اس.ال 131
|15 میلیون و 700 هزار تومان
|پراید ال.ایکس 131
|16 میلیون و 500 هزار تومان
|پراید اس.ایکس 131
|16 میلیون و 750 هزار تومان
|پراید ای.ایکس 131
|17 میلیون و 350 هزار تومان
|پراید اس.ال 132
|16 میلیون و 100 هزار تومان
|پراید ال. ای 132
|16 میلیون و 700 هزار تومان
|پراید اس.ایکس 132
|16 میلیون و 950 هزار تومان
|پراید ای.ایکس 132
|17 میلیون و 750 هزار تومان
|پراید اس.ایکس 111
|17 میلیون و 200 هزار تومان
|پراید ای. ایکس 111
|17 میلیون و 800 هزار تومان
|پراید اس.ایکس 141
|16 میلیون و 150 هزار تومان
|تیبا اس.ایکس
|19 میلیون و 790 هزار تومان
همچنین قیمت تندر 90 تولیدی شرکت پارس خودرو نیز 36 میلیون تومان اعلام شده بود.
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