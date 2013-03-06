116 هزار صندوق صدقه كمك هاي مردمي خراسان شمالي را جمع آوري مي كند

امان الله حسين پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در حال حاضر 116 هزار و 494 صندوق صدقه بزرگ، کوچک و متوسط در مناطق مختلف خراسان شمالي شامل منازل، مغازه‌ها، سازمان‌های دولتی، معابر و خیابان‌ها کمک‌های مردمی را جمع‌آوری می‌کند.

وي اظهار داشت: از اين تعداد 114 هزار و 948 صندوق کوچک، هزار و 212 صندوق متوسط ویژه ادارات و دو هزار و 334 صندوق بزرگ نيز در معابر شهرهای استان وجود دارد.

حسين پور با بيان اينكه صندوق های کوچک هر سه ماه یکبار و صندوق های بزرگ و متوسط به صورت ماهانه تخلیه می شوند، اضافه كرد: براي تخليه صندوق صدقات نيز 61 نفر در استان با نهاد كميته امداد امام خميني(ره) همكاري مي كنند.

وي ميانگين میزان کمک جمع آوری شده از هر صندوق را حدود پنج هزار تومان ذكر كرد و افزود: اين كمك ها در بخش هاي درمان، مسکن، جهیزیه، تحصیل و اشتغال مددجویان هزینه می شود.

مديركل كميته امداد خراسان شمالي در ادامه در مورد جشن نيكوكاري در اين استان نيز اظهار داشت: هزار و 79 پايگاه جشن نيكوكاري در مناطق مختلف خراسان شمالي برپا شده و مردم نيكوكار اين استان مي توانند از چهارشنبه تا جمعه به مدت سه روز كمك هاي خود را به اين پايگاه ها تحويل دهند.

حسين پور افزود: از تعداد كل پايگاه هاي جشن نيكوكاري خراسان شمالي 45 پايگاه سيار و مابقي ثابت بوده و از صبح امروز نيز دريافت كمك هاي نقدي و غيرنقدي مردمي در اين پايگاه ها آغاز شده است.

وي با يادآوري اينكه مردم اين استان در جشن نيكوكاري سال گذشته بيش از 696 ميليون تومان كمك نقدي و غيرنقدي به خانواده هاي محروم و نيازمند اهدا كردند، اظهار اميدواري كرد كه کمک مردم خراسان شمالی در جشن نیکوکاری امسال به یک میلیارد تومان افزایش یابد.

به گفته اين مسئول جشن نیکوکاری در 16 اسفندماه سال جاری در مدارس، 17 اسفند در سطح شهر و 18 اسفندماه نیز با استقرار پایگاه ها در مساجد و مصلی هاي نماز جمعه برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر در استان 867 هزار نفري خراسان شمالي 77 هزار نفر مددجوي تحت پوشش دائم كميته امدادامام خميني(ره) بوده و داراي كد مددجويي هستند و همچنين بيش از 46 هزار نفر نيز از اقشار آسيب پذير استان از كمك هاي موردي اين نهاد استفاده مي كنند.