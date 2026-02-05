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۱۶ بهمن ۱۴۰۴، ۱۲:۵۸

اردن: از دیپلماسی و گفتگو برای کاهش تنش‌ها حمایت می‌کنیم

اردن: از دیپلماسی و گفتگو برای کاهش تنش‌ها حمایت می‌کنیم

پادشاه اردن بر حمایت کشورش از دیپلماسی و گفتگو در قبال منطقه تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عربی ۲۱، عبدالله دوم پادشاه اردن در جریان دیدار با شخصیت های سیاسی و رسانه ای این کشور تاکید کرد: اردن منافع شهروندان خود را در اولویت قرار می دهد.

وی اضافه کرد: اردن برای بازگشت ثبات به منطقه تلاش می کند.

پادشاه اردن در واکنش به تحولات منطقه و ایران نیز گفت: امیدواریم تنش ها از طریق روش های مسالمت آمیز کاهش پیدا کند. موضع اردن حمایت از دیپلماسی و گفتگو است.

وی در اشاره به سوریه تصریح کرد: استقرار ثبات در سوریه به نفع اردن است.

پادشاه اردن همچنین خواهان ارجای توافق آتش بس در غزه با تمام مراحل آن در کنار کاهش تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه کرانه باختری شد.

کد مطلب 6740333

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    نظرات

    • کامی IR ۱۷:۰۷ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۶
      2 0
      پاسخ
      اردن حامی اسراییل وشریک جرم آمریکاست پس بیخودی وراجی نکن،البته بزودی اسراییل اردن روهم هضم خواهد کرد

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