به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عربی ۲۱، عبدالله دوم پادشاه اردن در جریان دیدار با شخصیت های سیاسی و رسانه ای این کشور تاکید کرد: اردن منافع شهروندان خود را در اولویت قرار می دهد.

وی اضافه کرد: اردن برای بازگشت ثبات به منطقه تلاش می کند.

پادشاه اردن در واکنش به تحولات منطقه و ایران نیز گفت: امیدواریم تنش ها از طریق روش های مسالمت آمیز کاهش پیدا کند. موضع اردن حمایت از دیپلماسی و گفتگو است.

وی در اشاره به سوریه تصریح کرد: استقرار ثبات در سوریه به نفع اردن است.

پادشاه اردن همچنین خواهان ارجای توافق آتش بس در غزه با تمام مراحل آن در کنار کاهش تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه کرانه باختری شد.