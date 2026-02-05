ترامپ و ارتباط او با اپستین در مستند «دفترچه‌ چرمی»

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس گزارش روزنامه وال‌استریت ژورنال فهرستی منتشر شد که در یک دفترچه چرمی نام برخی از مشتریان و افراد مرتبط با اپستین در آن ثبت شده است.

مستند «دفتر چرمی» تلاش می‌کند پرده از ارتباط دونالد ترامپ با پرونده اپستین بردارد و نشان می‌دهد که چگونه موساد و کابینه اسرائیل از این دفترچه چرمی که نام ترامپ در آن آمده‌ و جزو مشتریان جزیره اپستین بوده برای حمله به ایران بهره برده است.

مستند «دفترچه چرمی» که محصول مرکز هنری رسانه‌ای نهضت است، برای اولین بار امشب ساعت ۲۰ از شبکه مستند سیما پخش می‌شود.

*ناهیده حاجی جباری