  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۱۶ بهمن ۱۴۰۴، ۱۲:۵۹

ترامپ و ارتباط او با اپستین در مستند «دفترچه‌ چرمی»

ترامپ و ارتباط او با اپستین در مستند «دفترچه‌ چرمی»

مستند «دفترچه چرمی» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی مجتبی میناوند، پنجشنبه ۱۶ بهمن ساعت ۲۰ از شبکه مستند سیما پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس گزارش روزنامه وال‌استریت ژورنال فهرستی منتشر شد که در یک دفترچه چرمی نام برخی از مشتریان و افراد مرتبط با اپستین در آن ثبت شده است.

مستند «دفتر چرمی» تلاش می‌کند پرده از ارتباط دونالد ترامپ با پرونده اپستین بردارد و نشان می‌دهد که چگونه موساد و کابینه اسرائیل از این دفترچه چرمی که نام ترامپ در آن آمده‌ و جزو مشتریان جزیره اپستین بوده برای حمله به ایران بهره برده است.

مستند «دفترچه چرمی» که محصول مرکز هنری رسانه‌ای نهضت است، برای اولین بار امشب ساعت ۲۰ از شبکه مستند سیما پخش می‌شود.

*ناهیده حاجی جباری

کد مطلب 6740329

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها