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۱۶ بهمن ۱۴۰۴، ۱۲:۵۹

رونمایی از ۱۱ هزار میلیارد سرمایه گذاری در صنعت و معدن کرمان

رونمایی از ۱۱ هزار میلیارد سرمایه گذاری در صنعت و معدن کرمان

کرمان- در سفر وزیر صمت به شهرستان رفسنجان چندین پروژه صنعتی، معدنی و تولیدی در شهرستان‌های مختلف استان کرمان با مجموع اعتبار بیش از ۱۱ هزار میلیارد ریال به‌ صورت ویدئو کنفرانس افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ایام الله دهه فجر، وزیر صنعت، معدن و تجارت، پیش از ظهر پنجشنبه در جریان سفر به شهرستان رفسنجان، به‌صورت ویدئوکنفرانس، چندین پروژه صنعتی، معدنی و تولیدی را در شهرستان‌های مختلف استان کرمان را با مجموع اعتبار بیش از ۱۱ هزار میلیارد ریال افتتاح کرد.

بر این اساس در شهرستان زرند پروژه‌های دانه‌بندی و کانه‌آرایی سنگ‌آهن با سرمایه‌گذاری ۲۳ هزار و ۱۵۰ میلیارد ریال و اشتغال‌زایی برای ۷۵ نفر، کارخانه دانه‌بندی و پرعیارسازی سنگ‌آهن با اعتبار ۳ هزار میلیارد ریال و ایجاد اشتغال برای ۵۰ نفر، پروژه تولید کنسانتره سنگ‌آهن با سرمایه‌گذاری یک‌ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال و اشتغال ۴۰ نفر و پروژه ریخته‌گری فولاد و چدن در شهرستان زرند با سرمایه‌گذاری یک‌ هزار میلیارد ریال و ایجاد اشتغال برای ۱۴ نفر به بهره برداری رسید.

در شهرستان رفسنجان نیز پروژه تولید انواع داروهای با منشأ گیاهی و فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی پوست، با سرمایه‌گذاری ۲۴۰ میلیارد ریال و اشتغال‌زایی برای ۲۰ نفر افتتاح شد.

در شهرستان سیرجان هم پروژه تولید انواع پیچ و مهره با سرمایه‌گذاری یک‌هزار و ۱۱۲ میلیارد ریال و ایجاد اشتغال برای ۳۱۲ نفر و پروژه تولید انواع سیم و مفتول با اعتبار یک‌ هزار و ۴۴۰ میلیارد ریال و اشتغال ۴۲ نفر با دستور وزیر صمت افتتاح شد.

همچنین تولید شیره خرما، خمیر خرما، جعبه کارتن و بسته‌بندی با سرمایه‌گذاری ۲۲۰ میلیارد ریال و ایجاد اشتغال برای ۲۰ نفر از پروژه های افتتاح شده در شهرستان بم بود.

کد مطلب 6740318

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