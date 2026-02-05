رونمایی از ۱۱ هزار میلیارد سرمایه گذاری در صنعت و معدن کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ایام الله دهه فجر، وزیر صنعت، معدن و تجارت، پیش از ظهر پنجشنبه در جریان سفر به شهرستان رفسنجان، به‌صورت ویدئوکنفرانس، چندین پروژه صنعتی، معدنی و تولیدی را در شهرستان‌های مختلف استان کرمان را با مجموع اعتبار بیش از ۱۱ هزار میلیارد ریال افتتاح کرد.

بر این اساس در شهرستان زرند پروژه‌های دانه‌بندی و کانه‌آرایی سنگ‌آهن با سرمایه‌گذاری ۲۳ هزار و ۱۵۰ میلیارد ریال و اشتغال‌زایی برای ۷۵ نفر، کارخانه دانه‌بندی و پرعیارسازی سنگ‌آهن با اعتبار ۳ هزار میلیارد ریال و ایجاد اشتغال برای ۵۰ نفر، پروژه تولید کنسانتره سنگ‌آهن با سرمایه‌گذاری یک‌ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال و اشتغال ۴۰ نفر و پروژه ریخته‌گری فولاد و چدن در شهرستان زرند با سرمایه‌گذاری یک‌ هزار میلیارد ریال و ایجاد اشتغال برای ۱۴ نفر به بهره برداری رسید.

در شهرستان رفسنجان نیز پروژه تولید انواع داروهای با منشأ گیاهی و فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی پوست، با سرمایه‌گذاری ۲۴۰ میلیارد ریال و اشتغال‌زایی برای ۲۰ نفر افتتاح شد.

در شهرستان سیرجان هم پروژه تولید انواع پیچ و مهره با سرمایه‌گذاری یک‌هزار و ۱۱۲ میلیارد ریال و ایجاد اشتغال برای ۳۱۲ نفر و پروژه تولید انواع سیم و مفتول با اعتبار یک‌ هزار و ۴۴۰ میلیارد ریال و اشتغال ۴۲ نفر با دستور وزیر صمت افتتاح شد.

همچنین تولید شیره خرما، خمیر خرما، جعبه کارتن و بسته‌بندی با سرمایه‌گذاری ۲۲۰ میلیارد ریال و ایجاد اشتغال برای ۲۰ نفر از پروژه های افتتاح شده در شهرستان بم بود.