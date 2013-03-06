حساسیت دشمنان بر فعالیت مساجد/ ارتقا سطح فعالیت های فرهنگی از ضروریات است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت السلام محمد آفتابی ظهر چهارشنبه در همایش تجلیل از فعالان کانون‌های فرهنگی هنری مساجد که به مناسبت بیستمین سالگرد تاسیس کانون‌های فرهنگی هنری مساجد، در تالار انتظار شهر کرمانشاه برگزار شد، با اشاره به اینکه طبق برنامه پنجم توسعه 25 درصد مساجد دارای کانون فرهنگی هنری هستند، گفت: بیشترین فعالیت کانون ها مربوط به کانون های روستایی است که حدود 200 مورد است.

وی افزود: هم اکنون 22 درصد مساجد استان کرمانشاه دارای کانون فرهنگی هنری هستند که نسبت به میانگین کشوری 4 درصد افزایش را نشان می دهد.

آفتابی با ابراز امیدواری از تشکیل کانون فرهنگی هنری در دانشگاه های استان گفت: سعی داریم در دو دانشگاه رازی و آزاد اسلامی استان این کانون ها را ایجاد کرده که این خود از برنامه های کانون مساجد استان است.

وی گفت: باید پی گیر شاخص های اخلاقی، رواج اخلاقیات و نهادینه کردن آن باشیم، و این از اهداف اصلی کانون های مساجد بوده که به کمک ائمه جماعات و نمازگزاران در مساجد باید صورت گیرد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه افزود: اخلاص اولین شاخصه اخلاقی و مهمترین ویژگی است و باید افرادی که در این کانون ها هستند، اخلاص عمل را در انجام فعالیت های خود تقویت کنند.

آفتابی تاکید کرد: کسانی که با خدا باشند و دل خود را به دوستی با خدا مشغول کنند به نتایخ خوبی می رسند.

وی ظرفیت کانون های مساجد را 70 هزار نفر اعلام کرد و گفت: اکثر اعضای کانون از جوانان هستند و در واقع جوانان سرمایه های واقعی این مملکت هستند و اگر به این مسئله توجه کافی نشود ممکن است مسیری برای دشمنان باز شود و ما باید مانع این کار شویم چرا که دشمنان تمام فعالیت های مملکت ما را رصد می کنند.

آفتابی ادامه داد: امروزه نگاه دشمنان به فعالیت هایی که در کانون های مساجد می شود نگاهی دقیق است و روحانیت، سپاه و کانون های مساجد را مزاحم می دانند چرا که فعالیت های این نهادها مانع رسیدن به اهدافشان است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه در پایان گفت: بیشترین توجه دشمن روی مساجد است و ما باید فعالیت هایمان را در مساجد افزایش دهیم.

