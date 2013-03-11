نیکی کریمی در اولین سکانس "لاله" مقابل دوربین رفت

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین سکانس از پروژه سینمایی "لاله" پس از اما و اگرهای بسیار با حضور برخی از خبرنگاران رسانه‌های مختلف در پردیس سینما ملت با بازی نیکی کریمی، فیلمبرداری تورج منصوری و کارگردانی اسدالله نیک نژاد جلوی دوربین رفت.

محوطه داخلی پردیس سینمای ملت در طبقه دوم با چشم‌انداز زیبا از تهران نخستین تصویر ذهنی خبرنگاران هنگام فیلمبرداری این فیلم بود. شیشه‌های بزرگ این پردیس سینمایی که چشم‌انداز زیبایی از به اهتزاز درآمدن پرچم سه رنگ کشورمان را در اتوبان نیایش پیش‌رویمان قرار می‌داد و فضاسازی که ایرج رامین‌فر از این بخش از لوکیشن انجام داده بود، بیانگر یک دفتر کار تبلیغاتی در تهران است.

دکور چوبی قهوه‌ای رنگ با اشیاء تزئینی کوچکی که داخل تمام این قفسه‌ها جا گرفته بودند و یک میز بزرگ با صندلی‌های چرمی، دفتری مدرن در شمال تهران را تداعی می‌کرد. اسدالله نیک‌نژاد در فاصله دورتر از بازیگران پشت مانیتور خود ایستاده بود. تورج منصوری در فاصله‌ای نزدیک به این کارگردان، درست پشت دوربین خود ایستاده بود و منتظر فرمان حرکت.

نیک‌نژاد با کمک دستیار خود زوایای صحنه را نظاره می‌کرد. دختر جوانی که بیشتر شبیه منشی این دفتر تبلیغاتی بود با کاغذهایی در دست در کنار نیکی کریمی، بازیگر سینمای ایران ایستاده بود. در فاصله‌ای نه چندان دور دو جوان بلند قد با کت و شلوار توسی و کراوات سیاه رنگی که به گردن داشتند، در فاصله‌ای نه چندان دور پشت این دو نفر ایستاده بودند.

شرایط برای فیلمبرداری این سه کانس آماده بود، دستیار نیک‌نژاد سالن را دعوت به سکوت کرد. نیک‌نژاد پشت مانیتور خود ایستاد و به زبان انگلیسی گفت دوربین، صدا و حرکت.

نیکی کریمی با کفش‌هایی پاشنه بلند و پالتوی مشکی خزدار در کنار دختر جوان با حالتی کوبنده به طرف دوربین راه می‌رفت.

دختر کنار دست این بازیگر سینمای ایران در حالیکه پابه پای نیکی کریمی طول سالن را طی می کرد، اطلاعاتی را به زبان انگلیسی به این بازیگر سینمای ایران ارائه می کرد و نیکی کریمی در تمام طول مسیر بدون اینکه به صورت او نگاه کند، پاسخ این دختر جوان را به زبان انگلیسی داد.

طراحی صحنه و لباس، فضا، نوع حرکت بازیگران و جایگاه دوربین و به‌ویژه هدایت بازیگران این فیلم سینمایی به زبان انگلیسی، حکایت از فضای جدید در فیلم "لاله" را می‌داد.

زمانیکه از یکی از همکاران جوان این پروژه خواستیم پاسخی درباره این صحنه دهد، گفت: به هیچ عنوان اجازه چنین کاری نداریم و نکته دیگر اینکه بازیگران هنگامی که قرارداد می‌بستند متعهد شدند که به هیچ عنوان موضوع فیلم را مطرح نکنند.

فیلمبرداری این سکانس در چند برداشت مختلف انجام شد تا اینکه نیک نژاد با برداشت نهایی از این سکانس پروژه سینمایی خود را پس از حاشیه‌های فراوان کلید زده باشد.