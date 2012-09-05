فرهاد احمدی در گفتگو با مهر درباره جزئیات راه‌اندازی بزرگترین واحد بنزین سازی جهان در پالایشگاه نفت امام خمینی شازند، گفت: کاهش تولید نفت کوره و تبدیل آن به محصولات با ارزش، ارتقا کیفیت محصولات و افزایش 80 هزار بشکه‌ای ظرفیت پالایش نفت از مهمترین اهداف اجرای طرح توسعه پالایشگاه نفت شازند است.

مدیرعامل شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت با اعلام اینکه با بهره برداری نهایی از طرح توسعه پالایشگاه نفت شازند ظرفیت پالایشی از 170 به بیش از 250 هزار بشکه نفت در روز افزایش می یابد، تصریح کرد: با راه‌اندازی نهایی این طرح برای نخستین بار امکان تولید بنزین و گازوئیلی با استاندارد یورو 5 اروپا فراهم می‌شود.

وی از افزایش عدد اکتان بنزین، کاهش میزان گوگرد موجود در فرآورده‌های نفتی و راه‌اندازی اولین طرح پتروپالایشگاهی به عنوان دیگر ویژگی‌های ساخت و راه اندازی این مگا پروژه نفتی یاد کرد و افزود: طرح توسعه پالایشگاه نفت شازند از حدود 30 واحد فرآیندی و پشتیبانی تشکیل شده است.

این مقام مسئول با یادآوری اینکه از 2 سال گذشته تاکنون 17 واحد فرایندی و تاسیسات جانبی در این پالایشگاه نفت در مدار بهره‌برداری قرار گرفته است، بیان کرد: واحدهای بنزین سازی شامل واحد ایزومریزاسیون و واحد تبدیل کاتالیستی پیوسته از (CCR) مهمترین واحد فرآیندی این پالایشگاه نفت است.

راه اندازی بزرگترین واحد بنزین سازی جهان

به گزارش مهر، احمدی در ادامه با بیان اینکه واحد ایزومریزاسیون برای نخستین بار با دانش فنی کاملا بومی و ایرانی طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی شده است، تبیین کرد: با بهره‌برداری از این واحدهای بنزین سازی روزانه 1.3 میلیون لیتر بنزین معمولی و 3 میلیون لیتر بنزین سوپر به ظرفیت تولید این فرآورده نفتی افزوده شده است.

مدیرعامل شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی طرح تصفیه نفت سفید این پالایشگاه که منجر به تولید نفت سفید و سوخت هواپیمای کم گوگرد هم می شود راه اندازی شده است، گفت: از سوی دیگر واحدهای RFCC و RCD پالایشگاه شازند که نه تنها در ایران بلکه یکی از بزرگترین واحدهای بنزین سازی در جهان بوده که منجر به تولید روزانه بیش از 8 میلیون لیتر بنزین خواهد شد.

این مقام مسئول مهمترین ویژگی واحد RFCC پالایشگاه شازند را تبدیل ته مانده‌های برج تقطیر به محصولات با ارزش افزوده‌ای همچون بنزین اعلام کرد و اظهار داشت: این واحد بنزین سازی با تکنولوژی منحصر به فرد برای نخستین بار است که با ظرفیت تولید 95 هزار بشکه در روز راه‌اندازی می‌شود و حتی در کشورهای حاشیه خلیج فارس و خاورمیانه هم تاکنون از چنین تکنولوژی برای تولید بنزین استفاده نشده است.

به گفته وی بر اساس برنامه زمان بندی واحد RCD به عنوان پیش نیاز واحد اصلی بنزین سازی تا پایان شهریور و واحد RFCC به عنوان طرح بنزین سازی پالایشگاه 30 تا 45 روز پس از این واحد، در مدار بهره برداری قرار خواهد گرفت.

احمدی با یادآوری اینکه تاکنون مراحل خشک سازی این طرح نفتی انجام شده است، تاکید کرد: آخرین مراحل پیش راه اندازی که تزریق کاتالیست است انجام و پیش راه اندازی نهایی انجام خواهد شد.

افزایش ظرفیت تولید بنزین هواپیمای ایران

مدیر عامل شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت در خصوص میزان تولید انواع محصولات نفتی این پروژه، توضیح داد: در مجموع در کنار ارتقای کیفیت، حذف گوگرد و افزایش عدد اکتان بنزین و تولید فرآورده‌های جانبی، ظرفیت تولید روزانه گازمایع به 3 میلیون لیتر و بنزین سوپر به 3.6 میلیون لیتر افزایش می یابد.

وی با اشاره به افزایش ظرفیت تولید روزانه بنزین معمولی به 12.3 میلیون لیتر، اعلام کرد: همچنین ظرفیت تولید روزانه نفت سفید به 6 میلیون لیتر، گازوئیل کم گوگرد به 8.5 میلیون لیتر افزایش می یابد.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه همزمان با افزایش تولید محصولاتی با ارزش افزوده تولید نفت کوره از 6 به 2.4 میلیون لیتر در روز کاهش می یابد، تبیین کرد: برای نخستین بار با بهره‌برداری از طرح توسعه پالایشگاه نفت شازند، اولین واحد پتروپالایشگاهی ایران با ظرفیت تولید روزانه 1.2 میلیون لیتر پلی‌پروپیلن راه اندازی خواهد شد.