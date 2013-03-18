ساخت 42 گیم ایرانی در سال 91/ اسامی بازیها

به گزارش خبرنگار مهر، نگاهی به عملکرد بنیاد ملی بازیهای رایانه ای در زمینه صدور پروانه ساخت و تولید بازی‌های رایانه‌ای داخلی طی یک سال اخیر نشان می دهد که شورای صدور پروانه ساخت این شورا پس از بررسی طرح ساخت بازی های رایانه ای برای تولیدکنندگان، بالغ بر 42 مجوز تولید گیم در کشور صادر کرد.

بر این اساس، بازی های رایانه ای اف سی اسمات، با موضوع ورزشی، جاده های نبرد با موضوع علمی _ تخیلی، روایت افتخار (اولین گلوله) با موضوع مبارزه با مواد مخدر، فوسک با موضوع ورزشی _مسابقه ای ،جینگیلیا با موضوع کودک _ آموزشی، تب یخ زده با موضوع علمی _ تاریخی، آدم نما با موضوع علمی _ تخیلی، جنون منچ با موضوع کودک و سرگرمی، فوتبال دستی با موضوع ورزشی _ مسابقه ای و اگر من کوچک بودم با موضوع کودکان از بازی های است که مجوز ساخت دریافت کردند.

همچنین دینگو با موضوع اکشن سوم شخص ماجرایی، جای خالی با موضوع اجتماعی _ماجرایی، حواس جمع شنوایی با موضوع کودک، موش و پنیر با موضوع آموزشی _مسابقه ای، 90 درصد با موضوع آموزشی _مسابقه ای، آخرین سنگر با موضوع حماسی _دفاع مقدس، گربه قجری با موضوع تاریخی _سیاسی _ارزشی، گوگامال با موضوع اساطیری _ استراتژی، شتاب در شهر با موضوع علمی تخیلی و سبک ورزشی و تهران گردی با موضوع مدیریت و سبک مدیریت _ استراتژی عناوین دیگر بازی هایی هستند که پروانه ساخت را در سال 91 دریافت کردند.

به گزارش مهر، پروانه ساخت صرفا یک مجوز اولیه برای تولید بازی بوده و تایید توانایی متقاضی در تولید محصول نیست. بنابراین پس از تولید، اخذ پروانه مالکیت و مجوز انتشار الزامی است.

متقاضیان دریافت پروانه تولید بازی های رایانه ای می توانند به وبسایت معاونت نظارت و ارزشیابی بنیاد ملی بازیهای رایانه ای به نشانی www.ebazi.org مراجعه و نسبت به دریافت و تکمیل فرم های مربوطه اقدام کنند.