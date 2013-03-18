برتری استقلال و سپاهان در نیمه نخست

به گزارش خبرنگار مهر، روز پایانی هفته سی‌ام رقابتهای لیگ برتر فوتبال از ساعت 15:30 امروز دوشنبه با برگزاری دو دیدار حساس در تهران و تبریز پی گرفته شد که طی آن تیم‌های استقلال و سپاهان نیمه نخست را با برد به پایان بردند.

در ورزشگاه آزادی تیم‌های استقلال و نفت‌تهران به مصاف یکدیگر رفتند که شاگردان قلعه‌نویی با گلی که فرزاد حاتمی در دقیقه 16 روی پاس زیبای خسرو حیدری به ثمر رساند برابر رقیب خود به برتری دست یافت. استقلال در این نیمه یک فرصت خوب دیگر را توسط ایمان موسوی از دست داد. بهترین موقعیت تیم نفت هم روی ضربه رضا نوروزی در دقیقه 20 به دست آمد که ضربه این بازیکن به شکل خطرناکی از روی دروازه رحمتی به اوت رفت. ضمن این که هادی شکوری هم در دقیقه 36 دروازه استقلال را با شوت زمینی خود با خطر مواجه کرد.

در تبریز جدال تیم‌های تراکتورسازی و سپاهان در نیمه نخست با دو گل به سود زردپوشان اصفهانی خاتمه یافت. محمدرضا خلعتبری و فرشید طالبی به ترتیب در دقایق 15 و 29 دو گل برای سپاهان به ثمر رساندند تا شاگردان کرانچار نیمه نخست را با یک نتیجه شگفت انگیز به پایان برسانند.