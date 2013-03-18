به گزارش خبرنگار مهر، منصور ابراهیم زاده که پس از تساوی یک بر یک عصر امروز تیمش برابر استقلال با خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس ورزشگاه آزادی سخن می گفت ضمن بیان این مطلب افزود: می توانست بازی خوبی باشد اما بازیکنانم روی اشتباه فردی گل خوردند. هر چند که نباید از کار خوب خسرو حیدری و بابک حاتمی هم بگذریم.

وی ادامه داد: در این دیدار همه چیز به سود استقلال بود و آنها از نظر حمایت تماشاگران و زمین شرایط بهتری نسبت به ما داشتند . با این حال ما برای رسیدن به سه امتیاز به میدان رفتیم و هر چند فوتبال قابل قبولی را به نمایش گذاشتیم اما از نتیجه راضی نیستم. ما باید این بازی را می بردیم.

سرمربی تیم فوتبال نفت تهران با بیان اینکه هنوز در مورد تمدید کردن قرار داد زود است و چهار هفته دیگر از رقابت های لیگ برتر باقی مانده است گفت: تا پایان فصل هر اتفاقی ممکن است رخ دهد. ما چهار بازی سخت دیگر با تیم های داماش، فولاد، سایپا و سپاهان پیش رو داریم که همه این بازی ها برای ما سخت است. با این حال فکر می کنم در نیم فصل دوم شرایط خوبی داشته ایم و امیدوارم بتوانیم در پایان لیگ جزو چهار تیم اول جدول باشیم.