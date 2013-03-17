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۲۷ اسفند ۱۳۹۱، ۱۸:۱۰

هفته سی‌ام لیگ برتر فوتبال؛

نفت آبادان و گهر در آستانه سقوط/ صبای 9 نفره از شکست پیروزی ساخت

نفت آبادان و گهر در آستانه سقوط/ صبای 9 نفره از شکست پیروزی ساخت

تیم‌های فوتبال نفت آبادان و گهر درود با پذیرش شکست در هفته سی‌ام لیگ برتر یک گام دیگر به سقوط به رقابت های لیگ دسته اول نزدیک‌تر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم از هفته سی‌ام رقابتهای لیگ برتر فوتبال عصر امروز یکشنبه با برگزاری چهار بازی همزمان پی گرفته شد که طی آن تیم‌های نفت آبادان و گهر درود با شکست برابر رقبای خود در آستانه سقوط قرار گرفتند و اوضاع تیم‌های پیکان تهران و آلومینیم هرمزگان نیز با باختی که امروز متحمل شدند بحرانی شده است. نتایج دیدارهای امروز به شرح زیر است:

* گهر‌درود یک - داماش گیلان 2
- گل‌ها: محمدرضا خرسندنیا(88) برای گهر و محمدرضا مهدوی(24) و علیرضا جهانبخش(38) برای داماش

* نفت آبادان صفر - سایپا البرز 3
- گلها: حامدی شیری(32)، محسن ارزانی(72) برای سایپا، اخراج:عباس مرداسی(57 - نفت آبادان)

* ذوب‌آهن‌اصفهان 2 - پیکان تهران یک
- گل‌ها: قاسم حدادی فر(28) و محسن بیاتی نیا(83) برای پیکان و محمد برجلو(57- گل به خودی) برای پیکان

* صبای قم 2 - آلومینیم هرمزگان یک
- گل‌ها: اکبر صادقی(55) و عبدالکریم اسلامی(66) برای صبای قم و میلاد میداودی(26) برای آلومینیم، اخراج: سعید لطفی(56) و مهدی مومنی(66) هر دو از  صبای قم

کد مطلب 2020528

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