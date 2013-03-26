برگزاری تورهای رایگان طبیعت گردی در لرستان

دیانوش چراغی در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: تورهاي رايگان نوروزي به همت اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان به صورت روزانه برگزار مي شود.

وی با بیان اینکه این تورها به صورت یک روزه برگزار می شود، عنوان کرد: اين تورها به صورت رايگان و با هدف آشنايي گردشگران و مهمانان نوروزي با جاذبه هاي طبيعي و گردشگري استان لرستان برگزار شده است.

معاون گردشگری اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري لرستان از استقبال مسافران نوروزی از این تورهای طبیعت گردی خبر داد و یادآور شد: این تورها توسط راهنمايان زبده و كوهنورد از جمله عليرضا فرزين، روح الدين غلامي و حسن حسيني برگزار شد.

چراغی با اشاره به برگزاری 10 تور گردشگری طی روزهای طی شده از تعطیلات نوروزی عنوان کرد: این تورها به مقصد آبشار بیشه، آبشار نوژیان، رودخانه کاکارضا، غار تاريخي كوگان، پارك جنگلي مخملكوه، طبیعت منطقه تنگ حسن، آبشار گريت، دامنه كوه هشتادپهلو، منطقه جنگلي ناي انگيز و ...برگزار شده است.

وی از رضايت كامل مسافران از اجراي تورهاي رايگان خبر داد و بیان داشت: استقبال مسافران نوروزی از این تورهای یک روزه چشمگیر بوده است.