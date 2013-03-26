۶ فروردین ۱۳۹۲، ۱۶:۰۲

چراغی به مهر خبر داد:

بازدید از اماکن تاریخی لرستان 30 درصد افزایش یافت/ رشد ماندگاری مسافران

خرم آباد - خبرگزاری مهر: معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از افزایش 30 درصدی بازدید از اماکن تاریخی استان خبر داد.

دیانوش چراغی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: میزان بازدیدها از اماکن تاریخی لرستان به ویژه قلعه فلک الافلاک و دیگر بناهای تاریخی استان در ایام تعطیلات نوروزی امسال بیش از 30 درصد افزایش داشته است.

وی با اشاره به افزایش مسافران نوروزی استان طی سالجاری ابراز امیدواری کرد که این روند تا پایان تعطیلات استمرار داشته باشد.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری همچنین به تمهیدات اندیشیده شده برای اسکان مسافران نوروزی اشاره کرد و بیان داشت: با توجه به تدابیر اتخاذ شده ماندگاری مسافران نوروزی در استان طی نوروز امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 3.5 برابر رشد داشته است.

چراغی با اشاره به برپایی نمایشگاههای صنایع دستی در شهرهای مختلف استان، عنوان کرد: همچنین برنامه های متنوع در قالب جشنواره صدای بهار برای رضایت مسافران نوروزی در نظر گرفته شده است.

