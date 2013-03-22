پايگاههاي استقبال از مهمانان نوروزي در ورودیهای لرستان دایر است

قاسم قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پايگاههاي استقبال از مهمانان نوروزي با مديريت اعضا ستاد تسهيلات سفر اداره كل میراث فرهنگی لرستان تا پايان تعطيلات در ورودي شهرهاي استان داير بوده و آماده راهنمايي و خدمتگز اري به هموطنان است.

وی با اشاره به برگزاری مراسم استقبال از اولين مهمانان نوروزي لرستان عنوان کرد: در این راستا اولين مهمانان نوروزي لرستان با اهدا هدايايي مورد استقبال قرار گرفتند.

مدیر کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان لرستان با بیان اینکه از ديرباز مهمان به عنوان "حبيب خدا" در فرهنگ ما ايرانيان مورد احترام بوده است، افزود: بر اين اساس مردم لرستان ميهمانان خود را مشتاقانه استقبال و ميزباني مي كنند.

قربانی با بیان اینکه لرستان آماده میزبانی مسافران نوروزی از جای جای ایران است، یادآور شد: بهار لرستان پيش پاي مسافران نوروزي قامت طبيعت را به طرز افسانه اي آراسته است و جاذبه های این استان گردشگران را به خود فرا می خواند.