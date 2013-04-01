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۱۲ فروردین ۱۳۹۲، ۱۳:۵۲

برنامه‌های سال 92 شرکت بورس:

ورود 10 شرکت جدید به بورس/ انتشار 5 اوراق مشارکت برای اولین بار

ورود 10 شرکت جدید به بورس/ انتشار 5 اوراق مشارکت برای اولین بار

شرکت بورس اوراق بهادار اعلام کرد: ورود 10 شرکت جدید به بورس اوراق بهادار و انتشار 5 سری اوراق مشارکت در سال 92 برنامه ریزی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل درگاهی گفت: هدفگذاری شرکت بورس در سال 92 به صورت واقع بینانه انجام شده و در نظر داریم زمینه ورود 10 شرکت جدید را به بورس اوراق بهادار فراهم کنیم.

سرپرست پذیرش شرکت بورس اوراق بهادار تهران با اشاره به اینکه، ورود شرکت های جدید مانند تزریق خون تازه به رگ های بازار سهام است اظهار داشت: تلاش می شود در سال 92 شرکت های بیشتری برای ورود به بورس در دستور کار قرار گیرند.

وی ادامه داد: در سال آینده چند شرکت از فرابورس به بورس اوراق بهادار منتقل خواهند شد و بازار در سال آینده شاهد انتشار 5 اوراق مشارکت جدید خواهد بود. درگاهی با بیان اینکه، توسعه بازار سرمایه نیازمند ورود شرکت های جدید و ابزارهای نوین مالی است اظهار داشت: عرضه های اولیه سهام به توسعه و گسترش بازار کمک زیادی می کند، از اینرو یکی از استراتژی های بورس اوراق بهادار با مساعدت های سازمان بورس فراهم کردن زمینه مساعد برای ورود شرکت های جدید و تنوع ابزارهای مالی است.

کد مطلب 2024873

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