جامی: توسعه روستابازارها برای عرضه مستقیم محصولات کشاورزی در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا جامی ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: با آغاز فعالیت‌های اقتصادی جدید، توسعه بازرگانی و فرآوری محصولات کشاورزی در دستور کار قرار گرفته و شبکه تعاون روستایی در حال تقویت زیرساخت‌های لازم برای تکمیل زنجیره تولید تا مصرف است.

وی با بیان اینکه توسعه از طرح‌های کوچک و متوسط آغاز شده است، افزود: برای اجرای طرح‌های بزرگ نیز آمادگی کامل داریم و در تعامل بسیار خوبی با بخش خصوصی قرار گرفته‌ایم تا بتوانیم ظرفیت‌های تولیدی استان را به مرحله فرآوری و عرضه مستقیم برسانیم.

جامی با اشاره به ایجاد بازارهای نهاده‌ای در استان گفت: بازار نهاده در سطح گرگان فعال شده و بازار دوم نهاده نیز در دهه مبارک فجر در شهرستان گنبدکاووس افتتاح می‌شود. همچنین ایجاد سومین بازار نهاده در علی‌آبادکتول در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه روستابازارها مراکز عرضه مستقیم کالا و محصولات کشاورزی هستند که بدون واسطه، تولیدات روستایی و محصولات تنظیم بازار را با قیمت مناسب در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌دهند، افزود: این مراکز در واقع پیشانی عرضه کالاهای شبکه تعاون روستایی محسوب می‌شوند و نقش مهمی در ایجاد آرامش در بازار، حمایت از تولیدکننده و کاهش قیمت برای مصرف‌کننده دارند.

مدیر شبکه تعاون روستایی گلستان با تأکید بر نقش شهرداری‌ها در توسعه روستابازارها گفت: امکانات و زیرساخت‌های ما عمدتاً در روستاها متمرکز است و برای عرضه کالا در شهرها نیازمند ایجاد زیرساخت هستیم که این موضوع طبق قانون، از وظایف شهرداری‌هاست؛ مشابه میادین میوه و تره‌بار در کلان‌شهرها است.

وی ادامه داد: شهردار گرگان همکاری بسیار خوبی داشته و دو نقطه را به‌صورت رایگان برای ایجاد روستابازار در اختیار شبکه تعاون روستایی قرار داده است و امیدواریم این الگو در سایر شهرهای استان نیز اجرایی شود.

جامی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای حمایت از کشاورزان اظهار کرد: از ابتدای سال با خرید محصولاتی نظیر جو، کلزا، گندم، شالی و گوجه‌فرنگی (برای نخستین‌بار به‌صورت توافقی) تلاش کردیم ثبات بازار را حفظ کنیم و آرامش را هم برای کشاورزان و هم برای مصرف‌کنندگان فراهم کنیم.

وی افزود: حتی در محصولاتی مانند شالی که بعضاً به دلیل مصرف بالای آب با محدودیت‌هایی همراه است، با هدف جلوگیری از خروج محصول از استان و تأمین نیاز صنایع داخلی، خرید و جمع‌آوری انجام شد.

مدیر شبکه تعاون روستایی گلستان از ورود جدی این مجموعه به حوزه زعفران خبر داد و گفت: با افزایش سطح کشت زعفران در استان، برنامه‌ریزی لازم با همکاری تعاونی‌ها انجام شده و نقشه راه مشخصی برای حمایت از این محصول ارزشمند تدوین شده است. همچنین در حوزه دانه‌های روغنی از جمله سویا نیز ورود مؤثر داشته‌ایم.

جامی با اشاره به احیای فروشگاه‌های مصرف و روستابازارها اظهار کرد: طی یک سال گذشته روستابازارها در نقاط مختلف استان تجهیز و فعال شده‌اند که این اقدام نقش مؤثری در تنظیم بازار مناطق روستایی و شهری داشته است.

وی گفت: تأمین کالاهای اساسی ماه مبارک رمضان و ایام پایانی سال از جمله شکر، روغن، خرما و میوه شب عید از طریق شبکه تعاون روستایی انجام شده است. امسال سیب درختی با کیفیت بالا از دماوند و با قیمت مناسب تهیه شده و در زمان مقرر جزئیات توزیع آن اعلام خواهد شد.

جامی با اشاره به افزایش منابع مالی اظهار کرد: میزان تسهیلات جذب‌شده از ۱۷۶ میلیارد تومان در سال گذشته به حدود ۲۵۶ میلیارد تومان در سال جاری با نرخ ۱۳ درصد افزایش یافته که این موضوع نقش مهمی در رونق بازرگانی محصولات کشاورزی استان داشته است.

وی افزود: این منابع در اختیار اتحادیه‌های تعاون روستایی، دامداران، پنبه‌کاران و تشکل‌های تولیدی قرار گرفته و برای خرید محصولات کشاورزی، توسعه انبارها، سردخانه‌ها و پروژه‌های روستابازار هزینه شده است.

مدیر شبکه تعاون روستایی گلستان از اجرای چند پروژه مهم خبر داد و گفت: احداث سردخانه در کردکوی با سرمایه‌گذاری مشترک دولت و اتحادیه‌ها در دو فاز ۳۵ میلیارد تومانی، پروژه روستابازار گنبدکاووس با مشارکت بخش خصوصی، افزایش ظرفیت انبار در ورودی استان و آغاز عملیات احداث انبار ۵ هزار تنی آق قلا از جمله پروژه‌های شاخص در حال اجراست.