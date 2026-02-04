ادامه برف و کولاک در غرب و جنوب اصفهان؛تندباد شرق استان را فرا می گیرد

منصور شیشهفروش در گفتگو با خبرنگار مهر، با ارائه گزارشی از وضعیت جوی ۲۴ ساعت اخیر استان اظهار کرد: سامانه بارشی از غرب استان وارد اصفهان شده و مناطق غربی و جنوبی را تحت تأثیر قرار داده است.
وی افزود: تاکنون بارش برف در مناطق غربی از جمله فریدونشهر، فریدن، بویینمیاندشت، چادگان، داران، گلپایگان و ارتفاعات سمیرم گزارش شده و در برخی مناطق مرکزی و شمالی استان نیز بارشها همچنان ادامه دارد.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به شرایط جوی مناطق شرقی استان تصریح کرد: به دلیل تخلیه رطوبت سامانه بارشی، وزش باد شدید، تندبادهای لحظهای و طوفان محلی، برای بعدازظهر امروز در مناطق شرق، شمال و جنوب استان از جمله نایین، انارک، اردستان و محورهای بیابانی پیشبینی شده است.
شیشهفروش ادامه داد: بر اساس گزارش ایستگاههای هواشناسی، بیشترین میزان بارش در مناطق غربی و ارتفاعات استان ثبت شده و اگرچه تردد در محورهای اصلی استان برقرار است، اما در برخی راههای فرعی به دلیل کولاک، یخزدگی و کاهش دید، تردد با کندی و محدودیت همراه است.
وی با تأکید بر رعایت توصیههای ایمنی گفت: به شهروندان توصیه میشود از سفرهای غیرضروری بهویژه به مناطق غربی و کوهستانی خودداری کنند و در صورت ضرورت سفر، حتماً به توصیههای پلیس راه توجه داشته باشند. همچنین خودروهای سنگین و تکمحور بدون زنجیرچرخ اجازه تردد در محورهای برفی را ندارند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به اقدامات امدادی انجامشده بیان کرد: طی این مدت، بیش از ۱۲۰ مورد امدادرسان به خودروهای گرفتار در برف و کولاک انجام شده و تیمهای امدادی، راهداری و خدمات اضطراری همچنان در آمادهباش کامل هستند. در مجموع، بیش از ۳۵۰ تیم امدادی از پایگاههای مختلف در سطح استان در حال خدمترسانی هستند.
شیشهفروش در پایان خاطرنشان کرد: این سامانه بارشی امروز و فردا بهتدریج از استان خارج خواهد شد و پیش از ورود آن، هشدار سطح نارنجی برای مناطق پرخطر صادر شده بود، با این حال از شهروندان انتظار میرود همچنان با عوامل امدادی همکاری لازم را داشته باشند و نکات ایمنی را بهطور کامل رعایت کنند.
نظر شما