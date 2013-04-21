  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۴:۱۰

دوم اردیبهشت‌ماه، آغاز رقابت‌های سنگ‌نوردی جام فجر/ تقدیر از خادمان ورزشی

دوم اردیبهشت‌ماه، آغاز رقابت‌های سنگ‌نوردی جام فجر/ تقدیر از خادمان ورزشی

فدراسیون کوه‌نوردی و صعودهای ورزشی، هم‌زمان با سیزدهمین دوره‌ رقابت‌های سنگ‌نوردی جام فجر و انتخابی تیم ملی، از خادمان عرصه‌ صعودهای ورزشی و تلاشگران ادوار گذشته‌‌ این مسابقات، تقدیر خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی، سیزدهمین دوره رقابت‌های سنگ‌نوردی جام فجر و انتخابی تیم ملی، در سه ‌رشته‌ی بولدرینگ، سرعت و سرطناب و در دو بخش مردان و زنان از روز دوشنبه دوم اردیبهشت ماه ۹۲ در سالن سنگ‌نوردی شهدای اوقاف رسماً گشایش و تا ششم اردیبهشت ادامه خواهد یافت.

در حاشیه برگزاری این مسابقات قرار است از پیشکسوتان و خادمان این رشته تجلیل به عمل آید. این افراد که طی سالیان گذشته منشاء خدمات و مساعدت‌های ارزشمندی در عرصه‌ی صعودهای ورزشی بوده‌اند، عبارتند از: سید حمید صدیقیان، حمید آسیابان، حمید کیوانی و خانم‌ها عصمت گنجعلی‌پور و پروین تبریزی.

 

کد مطلب 2037057

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها