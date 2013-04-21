به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی، سیزدهمین دوره رقابت‌های سنگ‌نوردی جام فجر و انتخابی تیم ملی، در سه ‌رشته‌ی بولدرینگ، سرعت و سرطناب و در دو بخش مردان و زنان از روز دوشنبه دوم اردیبهشت ماه ۹۲ در سالن سنگ‌نوردی شهدای اوقاف رسماً گشایش و تا ششم اردیبهشت ادامه خواهد یافت.

در حاشیه برگزاری این مسابقات قرار است از پیشکسوتان و خادمان این رشته تجلیل به عمل آید. این افراد که طی سالیان گذشته منشاء خدمات و مساعدت‌های ارزشمندی در عرصه‌ی صعودهای ورزشی بوده‌اند، عبارتند از: سید حمید صدیقیان، حمید آسیابان، حمید کیوانی و خانم‌ها عصمت گنجعلی‌پور و پروین تبریزی.



